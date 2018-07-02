在家就能復健！戴助聽器依舊聽不清楚 北榮研發APP幫你

2018年07月02日 19:51 中時 倪浩倫

我國今年正式進入高齡社會，全台65歲以上長者已達14％，很多人上了年紀，聽力也逐漸開始退化，就算戴上助聽器，很多發音也聽不清楚，進而可能影響助聽器的使用意願；台北榮總統計發現，注音的「ㄓ、ㄔ、ㄗ、ㄘ」最難以分辨，北榮現研發出一款APP，可讓長者在家就能練習、復健，1~2個月便可提高15％的辨識力。

統計顯示，我國約有3成的長者有聽損問題，人數推估破百萬人。台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科醫師黃啟原說，患者可透過配戴助聽器來改善聽力，但臨床觀察發現，僅有2~3成患者有在配戴助聽器，原因並不出在機器身上，而是戴了以後，仍覺得溝通技巧不理想，進而放棄使用。

黃啟原解釋，隨著聽損程度惡化，患者對外界聲音的感受力也會漸漸降低，尤其環境愈吵雜，辨識能力愈糟糕；為了改善這種現象，他研發出一套可在家使用的聽能訓練APP，裡面可選擇各種不同的背景噪音，讓患者透過持續練習來增進聽力。

該APP還特別針對國人常用字來著手設計，包括最讓聽損者難以分辨的「ㄓ、ㄔ、ㄗ、ㄘ」等注音；黃啟原說，初步實驗發現，經1~2個月的使用，聽損者可提高15％的辨識力。

該款「聽能平台」APP最快2周後可以透過手機下載，黃啟原說，剛開始配戴助聽器的各種不同程度聽損者，可自行使用該APP在家積極復健，省去不少回門診的辛勞。

(中時 )