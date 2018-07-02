南市口腔保健巡迴車上路　偏鄉民眾有福

台南市衛生局斥資500萬元打造口腔保健巡迴車，7月起與台南市牙醫師公會合作，將前往七股、左鎮、南化等偏鄉地區為民眾提供服務，未來也將深入偏鄉小校，替孩童做好口腔保健。（莊曜聰攝）

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台南市37個行政區中有5個區沒有牙醫診所，南市衛生局打造口腔保健專車，如同一間行動牙醫診所，並結合台南市牙醫公會，為偏遠地區民眾提供服務。（莊曜聰攝）

「來來來，看牙了！」台南市衛生局斥資500萬元打造一部口腔保健巡迴車，內部設備比照牙科診所，並與台南市牙醫師公會合作，7月起將前往七股、左鎮、南化等偏遠地區提供在地民眾服務，未來也將進入校園，替偏鄉學童做好口腔預防保健及初步醫療。

根據國民健康署資料統計，35歲以上民眾罹患牙周病的機率達9成以上，口腔健康若出問題，連帶也會影響身體健康；南市衛生局局長陳怡表示，台南市37個行政區中，七股、左鎮、南化、山上、龍崎5區都沒有牙醫診所，且居民年齡層偏高，出門看診不方便，為了強化偏區口腔照護，才有了「行動牙醫車」的構想。

台南市牙醫師公會理事長張焱焯說，許多牙醫師在進行義診的過程中，確實發現偏遠地區的醫療資源相當缺乏，但礙於設備有限，僅能替民眾做初步檢查，並建議就醫，而受限時間與交通，多數人仍無法接受完整醫療，口腔保健巡迴車的導入將有很大助益，公會也會盡力配合。

衛生局表示，口腔保健巡迴車服務項目包括口腔檢查、洗牙、蛀牙填補、塗氟等，由牙醫師替民眾做全口檢查及初步治療，並提供口腔保健衛教服務，7月起每周一、三、五分別進駐七股、左鎮、南化等區的衛生所或社區關懷據點，民眾可事先向當地衛生所預約，並依指定時間前往看診即可。

(中時 )

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