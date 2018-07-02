2019年連假出遊攻略 元旦、清明節請3天放9天

旅遊搜尋引擎業者Skyscanner公布2019年連假出遊攻略。（Skyscanner提供）

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行政院人事行政總處公布2019年行事曆，旅遊搜尋引擎業者Skyscanner公布2019年連假出遊攻略，並針對各連假推薦提供相對應的旅遊目的地，讓旅客們能夠盡早安排明年的出遊行程。

根據行政院人事行政總處所公布的2019年政府行政機關辦公行事曆，2019年的國定假日包括元旦、農曆春節、228紀念日、清明節、端午節、中秋節、國慶日與2020年元旦。

Skyscanner表示，2019年的國定假日當中，228紀念日、端午節，以及中秋節適逢周末前後，屬於3天或4天的連續假期；而2019年元旦、清明節、雙十節，以及2020年元旦，其實民眾只要搭配最多3天的特休，便能將假期延長至5天以上，其中明年農曆春節共有高達9天的連假，非常適合安排到較遠的城市旅遊。Skyscanner也特別參考了各地區的節慶活動，提供民眾連假出遊的規劃靈感，放鬆心情的同時又能體驗世界。

2019年元旦假期有3天，若是搭著3天特休，便可組成9天的長假，無論是前往澳洲或香港欣賞美麗的煙火，或前往加州觀賞玫瑰花車遊行都相當適合，但想體驗不同跨年氛圍的民眾，建議半年前就可以開始關注機票價格，大約15至18周前訂票往往有機會搶到相對便宜的機票價格。

但即便不額外請假，民眾也可享有3天的假期，其餘天數較少的國定假日還包含228紀念日、端午節，以及中秋節，民眾可以安排前往鄰近的亞洲城市來場輕旅行，但要注意的是香港也放端午節、中秋節在韓國也是國定假日，建議旅客避開這些時間，以免影響到原先的行程規劃。

至於明年的農曆春節，Skyscanner建議民眾選擇較遠的歐美城市，因為華人地區此時大多也在慶祝春節，觀光景點可能因此沒有營業，且難得有長達9天的連假，不妨前往夏威夷參加一年一度的鯨魚季，或是到加拿大魁北克體驗冬季嘉年華，都是不錯的選擇。

而四月初的清明連假，只要搭配3天特休，便能享受9天的假期，可以選擇前往荷蘭欣賞美麗的鬱金香節，或是到南半球的紐西蘭體驗色彩節。十月初的國慶日，若是搭配3天特休就能擁有8天的連假，可以安排前往德國啤酒節、加拿大國際音樂節，也可以注意Skyscanner網站上定期更新的每月特價訊息整理及旅遊專刊，都可以當作民眾出遊的靈感來源。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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