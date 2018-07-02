「厚片姊妹淘」齊跳攝影棚地板裂開 林美秀爆被杜詩梅騙去衝浪

2018年07月02日 18:47 時報周刊 林彥君

林美秀、鍾欣凌、杜詩梅日前上《一袋女王》，三人好感情被曾國城稱為「厚片姊妹淘」在節目中，林美秀、鍾欣凌、杜詩梅為了證明三人的身材很輕盈，竟然一起跳三下，木地板竟然裂開，讓曾國城嚇傻說：「妳們三個是來拆房子的嗎？」

林美秀透露，在父親過世的時候，杜詩梅當時已受洗為基督徒，卻不忌諱幫忙折紙蓮花，而鍾欣凌當時懷孕不方便上香，但還是堅持到現場致意。而日前鍾欣凌父親過世，杜詩梅透過經紀人知道後，立刻去找鍾欣凌，僅邊哭邊陪著她，林美秀則是親手做麵包、蛋糕、滷肉、太陽餅，買杏仁露、情人果、雞肉等食物，天天往鍾欣凌的家裡送，就怕鍾欣凌一忙就忘了吃東西。

林美秀曾被杜詩梅拖去衝浪，因她生性討厭水，一開始林美秀還委婉地推說自己沒有泳衣，杜詩梅表示「可以穿背心短褲就好，而且重點是海邊有一堆帥哥在衝浪。」林美秀一聽到有帥哥，決定赴約，杜詩梅說：「走了好大一段路，又爬過學校圍牆，好不容易終於到了現場，一肚子火，因為那天根本沒有帥哥。」

杜詩梅透露，三人雖然感情好，但還是會有嫌隙，她在鍾欣凌結婚前，和一位朋友，三個人一起去關島自由行，舉辦單身趴，但杜詩梅想去逛街，沒想到鍾欣凌竟然想在房間看書。杜詩梅只好跟朋友逛街，沒想到鍾欣凌當時其實是自己到飯店排餐、龍蝦的高檔下午茶。

(時報周刊)