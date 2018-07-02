「厚片姊妹淘」齊跳攝影棚地板裂開 林美秀爆被杜詩梅騙去衝浪

杜詩梅（左起）、林美秀和鍾欣凌日前上節目，暢談姊妹趣事。

友善列印
時報周刊
林彥君

林美秀、鍾欣凌、杜詩梅日前上《一袋女王》，三人好感情被曾國城稱為「厚片姊妹淘」在節目中，林美秀、鍾欣凌、杜詩梅為了證明三人的身材很輕盈，竟然一起跳三下，木地板竟然裂開，讓曾國城嚇傻說：「妳們三個是來拆房子的嗎？」

林美秀透露，在父親過世的時候，杜詩梅當時已受洗為基督徒，卻不忌諱幫忙折紙蓮花，而鍾欣凌當時懷孕不方便上香，但還是堅持到現場致意。而日前鍾欣凌父親過世，杜詩梅透過經紀人知道後，立刻去找鍾欣凌，僅邊哭邊陪著她，林美秀則是親手做麵包、蛋糕、滷肉、太陽餅，買杏仁露、情人果、雞肉等食物，天天往鍾欣凌的家裡送，就怕鍾欣凌一忙就忘了吃東西。

林美秀曾被杜詩梅拖去衝浪，因她生性討厭水，一開始林美秀還委婉地推說自己沒有泳衣，杜詩梅表示「可以穿背心短褲就好，而且重點是海邊有一堆帥哥在衝浪。」林美秀一聽到有帥哥，決定赴約，杜詩梅說：「走了好大一段路，又爬過學校圍牆，好不容易終於到了現場，一肚子火，因為那天根本沒有帥哥。」

杜詩梅透露，三人雖然感情好，但還是會有嫌隙，她在鍾欣凌結婚前，和一位朋友，三個人一起去關島自由行，舉辦單身趴，但杜詩梅想去逛街，沒想到鍾欣凌竟然想在房間看書。杜詩梅只好跟朋友逛街，沒想到鍾欣凌當時其實是自己到飯店排餐、龍蝦的高檔下午茶。

(時報周刊)

宇宙人香港開唱準備「黑鳳梨」 … 蔡健雅二張烘培証書到手 自嘲「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。