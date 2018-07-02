中研院第33次院士會議開幕 將選出第32屆新院士

2018年07月02日 18:59 工商 呂清郎

中央研究院第33次院士會議昨（2）日正式開幕，國、內外院士齊聚一堂，為期4天議程將討論重要學術議題，並將在7月5日選出第32屆新院士，期厚植並延續臺灣學術研究能量。院長廖俊智致詞表示，在所有院士的支持與協助下，中研院強化優勢領域，持續加強對世界與社會的關懷，為中研院再創下一個精彩10年。

總統蔡英文、副總統陳建仁出席開幕典禮，蔡英文致詞指出，國家正處在一個關鍵的轉型時刻。中央研究院的發展對於國家的發展，有動見觀瞻的影響力，許多以學術專業提出的的重大建言都是政府施政重要的參考。期許這次會議除選出新科院士外，也能夠透過各位的寶貴意見，持續為國家指引更好的發展路徑。

廖俊智說，中研院是國際知名學術機構，除提供國家建言，也希望學術研究能在社會及學術界的關鍵問題中尋求突破。如近期的「關鍵突破計畫」即是著眼在以創見和前瞻思維，解決重大學術與社會議題，創造更美好世界。該院戮力向外擴散研究能量，如國家生技園區的成立，有助建構「臺灣創新研發走廊」，代表南部科學產業里程碑的南部院區已經動土，將優先推動農業生技、循環永續並兼顧臺灣文史等，帶動南台灣研究發展。

學術誠信與倫理是學術研究的基石，不可動搖。廖俊智認為，中研院不僅設立學組級、院級二級學術倫理委員會，也成立負責教育與諮詢的「研究誠信研究計畫」，追求學術自律、堅守學術基本價值。

今年適逢中研院90周年，廖俊智也提出未來願景，以「南港山前創生機，沙崙站邊營永續，老幹新枝齊開花，新學舊史共萌芽」來做總結，希望秉持求真究實的精神，持續強化基礎研究、推動科技研發創新、提升國家競爭力。本次院士會議7月2日起展開4天議程，包括涵蓋人文、科技主題的兩場演講，以及各組院士的分組議案討論，7月5日並將選出第32屆中研院院士。

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