台中捷運停車轉乘 前瞻補助停車場立體化

台中捷運綠線通車後，將帶來停車需求，市府獲中央前瞻計畫挹注，舊社、正心平面停車場將進行立體化。（盧金足攝）

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台中捷運綠線年底進行試運轉，預估2020年全線通車後，周邊地區將帶來大量的人流與車潮，停車需求大，台中市政府交通局2日指出，成功爭取中央前瞻計畫補助，將G4松竹站、G12豐樂公園站附近現有舊社、正心平面停車場進行立體化，提升捷運沿線停車供給。

台中市府交通局長王義川說，目前文心路周邊已規畫新增逾6千個機車停車位，更利用前瞻基礎建設計畫機會，分別提出鄰近捷運綠線G4松竹站、G12豐樂公園站的舊社、正心停車場立體化計畫，兩案獲交通部公路總局核定通過。

「北屯區舊社立體停車場興建計畫」基地坐落北屯路與松竹路交叉口西南側，現為舊社平面停車場，附近住宅大樓林立，加上距捷運綠線G4松竹站與台鐵松竹站所形成的共構車站，隨著兩鐵未來通車後，通勤通學人流及轉乘停車需求勢必增加。

王義川表示，「南屯區正心立體停車場興建計畫」，基地位於文心南二路近大墩南路口，現為正心平面停車場，考量當地商業興盛且住宅密集，為南屯地區都市活動活絡區域，周邊商家及居民長期反映停車位一位難求。

此外，因鄰近捷運綠線G12豐樂公園站，距離G11南屯站步行距離僅有約500公尺，提出正心平面停車場興闢立體化的計畫，改善商圈停車，強化停車場功能。

(中時 )

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