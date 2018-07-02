擁抱群眾！林佳龍、盧秀燕基層互拚場

2018年07月02日 19:35 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕（中），從初選至今，到基層辦政見發表會、見面會逾200多場。（盧金足攝）

下屆台中市長選戰開打，台中市長林佳龍拚連任，不敢掉以輕心，從去年起已舉辦近400場座談會，挾行政優勢宣傳花博及地方建設，與民眾雙向互動熱；國民黨台中市長參選人盧秀燕力搏綠地變藍天，從初選到現在，舉辦政見發表會與見面會達200多場。「龍燕」爭到基層擁抱群眾，也是藍綠搶票的戰場！

台中市政府為宣傳花博並了解民意需求，去年開始由區公所與里長在各里舉辦座談會，林佳龍強調，每一里都走透透，「做就對了！」自己每天在基層走動，有沒有做事人民的反應最直接。

林佳龍說，在路平、燈亮、水溝通方面，市民普遍覺得有感，水域治理方面，包括綠川、柳川、旱溪、筏子溪已完成整治或在整治中，治安成績從過去吊車尾變成六都最佳，與民眾接觸的感覺最實在。

「在廟口、在街頭、在里活動中心，一塊布條、一支麥克風，一場又一場與市民交心！」盧秀燕表示，從初選到現在，她以鴨子划水方式，舉辦大大小小政見發表會或見面會，明顯感覺市民對她殷切的期盼。

盧秀燕強調，選立委時辦「客廳說明會」，現在選市長馬不停蹄到各廟宇前辦政見說明會，民心思變，她絕對不會讓民眾失望。

民進黨台中市議員蕭隆澤表示，林佳龍施政大家看得到，但是被抹黑令人氣憤，他舉潭子地區鐵路高架化，廢除平交道後保障用路人安全，增進地方繁榮，林佳龍到潭子辦座談會，民眾擠爆會場，連他都很感動。

國民黨台中市議員陳成添參加盧秀燕在北屯區紫微宮的政見說明會，直呼「好多人，心都熱起來了！」盧不只聲勢看漲，對市議員也有「母雞帶小雞」效應，很多本來沒有明顯立場的中間選民站出來，帶動藍營選情。

(中時 )