世足花絮》阿媒舉列40條罪狀 砲轟桑保利體無完膚

阿根廷媒體舉列40條罪狀將桑保利砲轟得體無完膚。（美聯社資料照）

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中時電子報

險些止步小組賽的阿根廷，雖然好不容易闖進16強淘汰賽，但仍躲不過「高盧雄雞」法國的鐵騎下，沒能拿下8強門票，如今外界盛傳梅西可能退出國家隊，而死不肯認錯的桑保利卻依舊穩坐教頭寶位。阿根廷媒體2日舉列桑保利40條罪狀，就是希望能在最短時間內把他拉下馬，挽回梅西的心。

阿根廷此次平了16年來最差成績，阿根廷全國民眾一致將矛頭指向桑保利，然而桑保利卻在敗給法國之後還臉不紅氣不喘地表示已盡了一切力量幫助梅西，這番話更讓外界深感不齒。

因此阿根廷媒體《號角報》批評桑保利，「他看起來是一位值得信賴的教練，但實際上是一位無情殺手，他毫不留情地扼殺了阿根廷晉級希望。」

《號角報》緊接著舉列的桑保利40條罪狀：分別是上台後原本允諾改變戰術，但卻依舊延續上任主帥馬爾蒂諾的戰術；陣容老邁，平均年齡高達30歲；在3後衛與5後衛的潮流下，堅持4後衛打法；沒有固定先發，15場比賽更換15套陣容：戰術混亂；沒有球員知道他在想什麼；他的先發安排沒有威脅性；比賽中的輪替沒有效果；堅持高位逼搶，但球員不適合；23人名單缺少真正的中鋒；馬斯切拉諾沒有真正的替補。

挑選了狀態不佳的比格利亞；在球員面前與助教起口角；與克羅埃西亞之戰變換太多戰術，球員無所適從；缺少總教練應有威嚴；戰術多但實際上都沒用；情緒過於焦慮；賽後怒罵對方球員；球員執行他的戰術，但無法將球送到禁區內；賽前說好要備戰，卻讓球員放大假；身犯肖像權官司讓他分心了；酒駕後辱罵警察；伊卡爾迪是好中鋒但桑保利沒用他；阿圭羅有傷在身但還是進入名單；阿圭羅無法發揮作用；有足夠的得分好手，但與法國之戰卻棄之不用。

狄芭拉本應是梅西的搭檔，但只出賽半小時；馬斯切拉諾本應是中衛，但卻被安排在後衛；給了梅西太多權力；阿馬尼從未踢過國家隊，竟可先發上場；看中卡巴耶洛，但卻出現烏龍球；羅梅洛真的無法復出嗎；帕文是唯一驚喜，但與法國之戰表現不佳；洛塞索與法奇歐原本都是主力球員但都遭棄用；羅霍在曼聯根本沒機會上場，世界盃卻變成主力；薩維歐應是邊鋒卻成為右後衛。

《號角報》的這些罪狀將桑保利砲轟得體無完膚，本該是星光閃耀的豪門強權，瞬間變成隕石跌落凡塵。

(中時電子報)

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