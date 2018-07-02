雙和醫院捐贈醫療物資 助馬紹爾防治結核病

雙和醫院於今年5月起捐贈一系列結核病防治篩檢的醫療物資給馬紹爾共和國。（葉書宏翻攝）

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馬紹爾共和國地處北太平洋，當地糖尿病盛行率近3成，罹患結核病的人數比例相對偏高，由於運送物資不便，雙和醫院以專業醫療的判斷，加上馬國政府力邀加入此跨國計畫，遂於今年5月起捐贈一系列結核病防治篩檢的醫療物資。

捐贈物資包括N95口罩、廢棄物桶、尖銳物收集器、感染垃圾袋以及檢體收集器等，並由馬國衛生暨公共服務部Kaneko部長代表接受捐贈。馬國當地得以於6月進行大規模篩檢活動，當地媒體亦以大篇幅報導雙和醫院捐贈一事，此舉再次獲當地人民的信賴。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠指出，根據美國疾病管制局的資料顯示，馬國在2015結核病發生率約為每10萬人口每年新增400至500名個案，明顯落在高負擔國家之列，因此防治計畫與治療刻不容緩。

雙和醫院遂調派胸腔內科前後任主任李俊年、李岡遠及主治醫師前往馬國先後駐診一個月，常年進行結核病防治有成且富有經驗的李俊年，兩度前往馬國進行醫療服務。

李俊年提到，藉由台灣防治結核病的成功經驗帶往馬國，除針對醫護人員進行臨床教學外，並進行相關的衛教。他強調，若連續數年積極進行相關篩檢、診斷、給藥治療及防治指導，必可降低馬國結核病發生率及盛行率。

雙和醫院長吳麥斯表示，雙和醫院參與這次「馬紹爾肺結核篩檢計畫」，為台灣推動國際醫療合作及經驗交流貢獻心力，此次的跨國多邊醫療合作案發揮最大成效，增進兩國友好關係並爭取更多在國際舞台上發光的機會。

(中時 )

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