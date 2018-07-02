張鈞甯作品大爆炸！《溫暖的弦》爆紅 本人卻看很淡

張鈞甯。（ Marie Claire美麗佳人提供）

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張鈞甯。（ Marie Claire美麗佳人提供）
張鈞甯。（ Marie Claire美麗佳人提供）

近年在大陸發展有成、表現亮眼的張鈞甯，再度以《溫暖的弦》奠定電視劇女王地位，不僅數度登上熱搜，還以破45億點擊率風光收場。當初有沒有想過如此受歡迎？張鈞甯接受《Marie Claire美麗佳人》雜誌專訪時悠悠地說，拍戲時，演員很難對任何戲有預期，「拍了這麼多年戲，很常覺得會好的，可能不一定會好。我覺得角色有命，電視或電影本身也有命，我的習慣是，只要知道想學到的東西，後面像票房、收視率會看得比較淡」。

她今年作品大爆炸、一部接一部上檔，除了大受歡迎的《溫暖的弦》，與宋承憲合作的《大轟炸》，電視劇《長何落日》、《如懿傳》也即將上映，其中恰有兩部都與戰爭有關。她說從沒料到走進了演員這一行，翻轉了她的人生。小時候的她，其實很沒安全感，是在從最小的廣告試鏡開始，發現了表演能夠讓她比較不在意別人的眼光。

「無法想像如果不做演員會是什麼樣子」，張鈞甯說，表演內心最底層的變化，就已經是一個很大的禮物，詮釋別人之後，也開始理解每個人有不一樣的立場跟選擇。從小就是優等生的張鈞甯，小時候更是極端的完美主義，直到現在，她在工作上亦是如此，「但我也在學習完美主義裡，是有一塊要承認自己的不完美，然後承認到很多事情的缺憾，也相信很多時候這樣就是最好的安排。」

她說自己對人生唯一希冀盼望的事，就是永遠不要後悔。「雖然我相信靈魂會轉世，但生命都是有限的，我能記得的也只有這輩子的事情，所以這輩子我想盡可能的看看世界有多大，去看每一個我能遇見的人、跟他們結下善緣」。

(中時 )

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