李玉璽「男友視角」自嘲像倒車入庫

李玉璽日前擔任《速爆搶聽會》嘉賓。（KKBOX提供）

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李玉璽日前擔任《速爆搶聽會》嘉賓。（KKBOX提供）
李玉璽日前擔任《速爆搶聽會》嘉賓。（KKBOX提供）
李玉璽日前擔任《速爆搶聽會》嘉賓。（KKBOX提供）

KKBOX全新互動式音樂實境節目《速爆搶聽會》，日前邀李玉璽擔任嘉賓，與台大機械系的15位女籃同學相見歡， 李玉璽還為節目拍了「男友視角」的短片，影片裡頭他對著鏡頭深情喊「來～來～來～」，自嘲像在「倒車入庫」，讓同學們當場笑翻。

現場學生提出各種令人害羞的情境考驗，李玉璽除了跟女籃隊大玩各式情侶互動的模，示範如何安撫女友、深情對望10秒說我愛你，最後還模擬電影《鐵達尼號》裡的環抱劇情。此外，李玉璽也現場挑戰女籃同學的專長，接受用雙手同時運球的挑戰，沒想到運球運到趴到地上，現場笑成一片。但最讓李玉璽難忘地是他與幸運女粉絲玩深情對望十秒時，正在羅曼蒂克的時候，女粉絲突然把頭上的長假髮拔掉，秀出帥氣的超短髮，讓他倒抽一口氣大呼：「我被嚇到了！」

即將推出新專輯的李玉璽，因主演電影《我的少女時代》而紅遍海內外，在女籃隊聆聽了新歌後，李玉璽突然現身展開互動，想不到女球員們對他的初吻頗感興趣，李玉璽也不是省油的燈，笑笑回答：「失去初吻是在幼稚園時，是個外國人而且口水量很多喔！」惹得女同學臉紅。

(中時 )

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