日女皇族絢子今秋結婚 兩人一見鍾情

2018年07月02日 21:36 中時 黃菁菁

日本皇族高圓宮家的三女絢子與大型海運公司「日本郵船」職員守谷慧將於8月12日訂婚，10月29日在澀谷的明治神宮舉行結婚儀式。兩人相識半年即決定走入結婚殿堂，除了雙方母親是舊識外，驟失親人的共同經驗也讓兩人心靈更接近。

32歲的守谷和27歲的絢子2日在宮內廳召開記者會，正式宣布結婚喜訊。絢子表示，「兩人是在母親(久子妃)的介紹下，於去年12月認識的。今年有次兩人一起吃完飯後，守谷突然求婚，當時並沒有立刻答應，直到4月才答應。」

絢子說，「我不知道母親當時介紹守谷是出於什麼想法，但是兩人初次見面就非常聊得來，聊到開心的忘記時間。」「我們很自然地彼此吸引而走到今天，應該是兩位母親牽線結下的良緣吧。」

久子妃和守谷已故的母親季美枝是20年來的舊識，季美枝3年前在柬埔寨從事救濟世界貧窮兒童的NPO組織「無國界兒童們」活動時突然病死，守谷為繼承母親遺願也擔任該組織的理事。久子妃去年12月參加該組織設立20周年時，介紹守谷給絢子認識。

兩人在記者會上被問到彼此的印象時，「我對絢子的第一印象是，她是個開朗、積極的人，和她在一起時，她不管和誰接觸都很溫暖，她的溫柔體貼深深打動了我，也逐漸地讓我萌生想與她共度此生的想法。她也能理解我對於親人突然過世的心情變化，這讓我們心靈的距離變得更近了。」

絢子則表示，「他的決斷力讓我感到很有魅力」、 「我的父親高圓宮、他的母親都突然過世，因此我們倆都認為，『今天有的未必明天一定會有』，日常生活不要太過於習以為常，我們希望即使是平日的小事，都能讓我們感到開心、快樂。」兩人異口同聲地表示，「希望能營造笑聲不斷，開朗的家庭」。

絢子在取得城西國際大學碩士學位後，去年6月起在城西國際大學擔任研究員。守谷慶應大學畢業後，進入日本郵船上班，平時熱愛馬拉松等運動，還參加鐵人3項比賽。

高圓宮是已故皇族憲仁親王的宮家，他是三笠宮崇仁親王的第3個兒子，是昭和天皇的侄子、現任日皇明仁的堂弟。憲仁親王與久子妃育有3個女兒，長女承子未婚，次女典子4年前嫁給島根縣出雲大社神職人員千家國麿，已從皇室除籍。

(中時 )