媽媽真偉大！方志友親餵母乳常被吸到乳頭流血

2018年07月02日 19:52 中時 林淑娟

方志友。（嬰兒與母親提供）

方志友3年前與同樣身為演員的楊銘威共結連理，育有兩個可愛的小孩，女兒Mia已2歲9個月大，兒子Sunny也6個月大。她日前接受《嬰兒與母親》雜誌專訪時透露，女兒與兒子個性大不同，女兒Mia個性活潑，只要有得玩就常忘了吃飯，弟弟Sunny則是完全餓不得，一餓就嚎啕大哭、哭得聲嘶力竭，哭到大家的耳膜好像都要破掉了，老公還給兒子取了「楊董」綽號，因為兒子模樣兼具福氣與霸氣，且食量驚人、胖到連胸部都下垂。

她透露兒子不僅食量大、哭聲宏亮，力氣也很大，「我之前親餵Sunny母乳，已經請護理師確認吸吮方式正確了，但乳頭還是常流血，終於親身體會到『使盡吃奶的力氣』這句話的意思了，真的很用力吸奶，很痛耶！」後來她才改成瓶餵。

她說，自己生了一個女兒一個兒子，總覺得男生比女生奶量、哭聲、力氣好像都更大，當Mia還是嬰兒時，她還有多的母奶可以分給其他親友的兩個小孩喝；但是Sunny則是一下子就把她全部的存奶都喝個精光，如果不讓他喝那麼多奶就會大哭，做母親的也很無奈。

方志友直言，自己沒辦法一直全天候在家照顧小孩，她對於全職媽媽感到非常佩服：「一直照顧小孩很累耶！媽媽真的需要老公與其他家人的幫忙。」對方志友來說，她很開心能在母親與職業婦女兩者之間，時常轉換身分，「出門工作時，是母親身分的充電時間；在家照顧小孩時，則是工作的充電時間。我不喜歡一成不變的生活，像這樣能在兩個身分之間互相轉換、互相充電，讓我感到生活既充實又滿足。」且無論是照顧小孩或是努力工作，兩者都能獲得心靈上的收穫。照顧小孩雖然累，但看到小孩健康、開心成長，又覺得一切辛苦都值得了。

方志友笑說，當了母親以後，對於未來期許的願望變得很渺小、卻也很實際，健康還是一切幸福的基礎。她也非常享受於拍戲工作時的過程，藉由各劇本不同的角色扮演，不停的轉換角色與個性、故事背景，彷彿是進入幻想的世界，短時間扮演別人的人生，對她來說相當有趣，也具有挑戰性。她也希望能詮釋更多優秀的劇本與角色，讓大家能看到她更多的專業表現。

(中時 )