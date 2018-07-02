世界盃男籃》地主優勢全失！中華慘輸日本40分遭淘汰

中華隊2日面對日本非贏不可。(中華籃協提供)

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中時電子報

攸關世界盃男籃亞洲區資格賽晉級12強門票的中日大戰，2日在台北和平館開打，中華隊面對日本洋將費茲卡斯毫無對策，讓他貢獻32分、11籃板，中華隊最後以68比108慘敗，1勝5敗戰績，成為資格賽B組唯一淘汰球隊，40分的輸分，也創隊史遭遇日本最高紀錄。

費茲卡斯一開賽就展現內線破壞力，接連在籃下搶下6分，帶領日本打出16比0強攻，幸好呂政儒、胡瓏貿兩名替補各進1顆三分球，幫助中華隊重振旗鼓追上，打完首節，中華隊仍以15比27落後，光是比江島慎、費茲卡斯兩名日本球員就拿20分。

來到次節，日本仍利用費茲卡斯的內線優勢，讓他頻在禁區取分，加上戴維斯被吹違反運動道德犯規，中華隊一度被拉開到20分之多，只能依賴零星火力苦追，上半場結束，日本47比28領先，中華隊半場命中率僅2成50，三分命中率也才1成18。

中華隊主控陳盈駿第3節大腿撞傷退場治療，改用替補後衛彭俊諺上場，反而達到奇兵效果，他接連投進3顆三分球，總算稍微提振中華隊士氣，不過日本也靠富堅勇樹的三分外線，持續保持20分上下的領先，打完前3節，中華隊仍以57比77落後。

費茲卡斯末節一開始就投進三分球，接著八村壘連拿5分，幫助日本打出一波19比0，轉眼擴大領先差距到40分以上，眼見身為地主的中華隊無心戀戰，日本乾脆把費茲卡斯換下休息，中華隊仍然無法挽回場上頹勢，最終就以40分之差慘敗。

(中時電子報)

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