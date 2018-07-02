家樂福美國周 空姐愛用神奇牙齒美白貼片首登台

家樂福美國周首次引進Cresta美白貼片-溫和型，10日前每盒原價999元、特價799元。（家樂福提供）

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家樂福美國周首次引進HALO TOP冰淇淋桶系列，每桶熱量240至320卡，約為一般冰淇淋1／6，10日前原價249元、特價188元。（家樂福提供）
家樂福美國周首次引進Jif花生醬，以烘烤過的花生製成，1130g、199元。（家樂福提供）
家樂福美國周首次引進Gary Poppins爆米花系列，113至227g，10日前原價169元、特價139元。（家樂福提供）
家樂福美國周首次引進潔西卡艾芭自創的Honest寶寶洗髮沐浴2in1，每瓶502ml，10日前原價699元、特價589元。（家樂福提供）
家樂福美國西北空運櫻桃10R規格，半台斤99元。（家樂福提供）

家樂福美國周活動10日前引進300支商品，部分有買一送一，在每年必吃的櫻桃外，超過50支新品強打健康概念，包括成立5年快速崛起的網紅冰淇淋HALO TOP，標榜高蛋白、低熱量，美國市占第一的Jif花生醬和網購熱銷的Gary Poppins非基改爆米花，都是台灣首見。

美國西北空運櫻桃10R規格今年盛產，家樂福近期半台斤售價從120元降為99元，是全年度最便宜；在美食之外，潔西卡艾芭自創的Honest嬰幼兒保養品，洗髮、沐浴路及乳液強調無毒，獲美國媽媽追捧，空服員愛用的Crest牙齒美白貼片、鑽白牙膏、溫和淨白牙膏系列也都是美妝類話題新品。

露營控愛用的STANLEY史丹利品牌，詢問度高的豪華超值禮物組，內含保溫壺1.9公升和兩個不鏽鋼杯，也推出超值限量優惠，全台限量1000組。

(中時 )

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