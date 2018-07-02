黃少祺腿開開變「企鵝走路」！原因曝光超心酸

2018年07月02日 19:59 中時 林淑娟

黃少祺拍這場逃命戲超狼狽還掛彩。（三立）

黃少祺拍這場逃命戲超狼狽還掛彩。（三立）

黃少祺和惡徒扭打。（三立）

黃少祺拍這場逃命戲超狼狽。（三立）

黃少祺拍逃命戲掛彩，雙膝全瘀青，幸好已經快消了。（三立）

外型帥氣的「戲劇一哥」黃少祺最近被發現突然變「O型腿」，走起路來兩腿開開、宛如企鵝般，被揶揄難道是有「隱疾」？原來，這是上週拍三立八點檔《金家好媳婦》一場逃生戲留下的職業傷害！他說，因兩腳的腳底板內側全瘀青，已痛到連續多日都無法蹲，連走路也有困難，只能靠腳掌外側支撐，所以走路姿勢實在很難看！

黃少祺在《金家好媳婦》飾演的金彥鈞，近日遭楊懷民飾演的陳新民囚禁行刑，賞巴掌、潑水、強光及噪音凌虐樣樣來，讓觀眾看了直呼心疼，他苦吞「最衰男主角」封號，劇中被好兄弟背叛、被恐怖情人陷害，還要被恐怖情人的爸爸囚禁虐待。讓他全身傷痕累累的這場戲，就是他赤腳逃出，在柏油路、山路上逃命狂奔，當時腳掌就已被小石頭磨到腫脹，還被木頭屑和不知名小刺扎進肉裡兩次，但也只能當場挑出刺、消毒後繼續跑，結果赤腳跑路後還被壞人上撲倒，又要滾落山坡，因此他兩腳膝蓋大小腿都佈滿瘀青和小傷。

高EQ的他自嘲是「被刑求專業戶」，對於災難不斷，還因拍戲受傷、掛彩，也幾乎沒有怨言，只說感覺好像在參加戰鬥營。

不過，這是黃少祺第一次連腳掌也整片紅腫瘀青，受傷的後的三、四天內，他痛到完全不能蹲，每天狂噴撒隆巴斯冷凍噴劑，直到過了好幾天才敢泡熱水，瘀青才總算逐漸散去。其實不僅腳受傷，他當天拍戲時還有一場戲是和壞蛋搶木棍，結果木屑也插進他手掌裡，而且深到連木屑頭都看不到，助理只能用針把傷口撥開再挑出木屑。

由於3日民視將推出全新八點檔《大時代》，《金家好媳婦》也嚴陣以待，他1日就在拍一場重要的戲，堅不劇透的他只神秘笑說：「可以期待的是，金彥鈞終於變聰明了啦！」

(中時 )