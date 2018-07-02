十大綠能業者簽署五大企業誠信宣言 允與彰化縣共存共榮

彰化縣政府與十家投資海上風電的再生能源業者，2日上午在縣府中庭聯合簽署「企業誠信宣言」，承諾將實現五大宣言內容。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣長魏明谷強調，綠能招商已引資1兆1920億，這次簽署誠信宣言，展現發展實現綠能願景的堅定決心。(謝瓊雲攝)
包含沃旭能源等十家業者與彰化縣政府簽署誠信宣言。隨後並舉行與廉政署、彰化地檢署，產官學面對面，舉辦專題演講與座談。(謝瓊雲攝)
由廉政署長朱家崎、彰化地檢署檢察長黃玉垣，與台灣透明組織理事長徐仁輝等人見證下，彰化縣長魏明谷(左)與廠商代表於縣府中庭共同簽署「企業誠信宣言」。(謝瓊雲攝)

發展綠能，共存共榮！彰化縣長魏明谷與沃旭能源等十家業者，2日上午由廉政署長朱家崎、彰化地檢署檢察長黃玉垣，與台灣透明組織理事長徐仁輝等人見證下，於縣府中庭共同簽署「企業誠信宣言」，並由產官學界針對廉能政府專題演講座談，提升業者防貪反貪意識與公共工程品質。

彰化縣長魏明谷表示，綠能招商引資1兆1920億，秉持「資訊公開、心態開放、廉能透明、政策參與」態度，更堅持三不原則「不包工程、不指定包商、不收回扣」。

他更期望，來投資的企業能遵守約定，將公司行號登記在彰化縣，稅繳給縣府，與在地大學建教合作培養在地人才，並與上岸點鄉鎮保持互動、回饋地方，才能為縣民創造財富。

黃玉垣表示，結合公部門、私部門及社會賢達「鐵三角」的力量，有民間的參與，公民對此議題的覺醒，才有可能逐步根絕貪瀆案件；廉政單位、檢察官以公部門代表身分與企業面對面的溝通，讓業者瞭解政府的任何採購，只要透明化，貪汙就能消弭於無形，盼簽署宣言能為彰化帶來更廉能的政治。

誠信宣言的五大承諾內容包括：五大承諾：「綠能首都風光大縣─共存共榮造福彰化」、「綠能發電照亮台灣─財政收入建設彰化」、「風光能源產業轉型─取才彰化培育先鋒」、「誠信價值永續經營─行政透明廉潔政府」、「潔淨發電綠能先行─政府建設廉能為本」，向全體彰化縣民保證再生能源發電設廠「取之於彰化、用之於彰化」

(中時 )

高手在民間！柯P公布競選團隊海… 海峽盃青年籃球賽開幕 馬英九：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。