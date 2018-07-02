培養下一個曾宇謙 國際音樂人才拔尖計畫助一臂之力

2018年07月02日 20:23 中時 趙靜瑜

世足大賽正沸沸揚揚，參與的運動員經常長足訓練，國家栽培，莫不使出渾身解數，希望能夠有好成績。在台灣，和運動員有國家培訓相比，古典音樂的國際大賽上，古典音樂人才的培育卻相對資源薄弱。相隔七年，文化部所屬的國立台灣交響樂團終於再次推出「國際音樂人才拔尖計畫」，甄選優秀青年音樂家，補助其參與國際音樂比賽、大師班、音樂營等費用，希望透過國家之力拓展演奏生涯，培養出下一個曾宇謙。

國台交團長劉玄詠表示，國台交曾於2008年到2011年間受當時文化部前身文建會指派辦理第三、四屆「音樂人才庫培訓計畫」，當時受培訓的小小音樂人才共40名，至今已經有亮眼成績。當時接受培訓的包括拿到2015年柴賽小提琴比賽銀獎的小提琴家曾宇謙，拿到2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍、2015年姚阿幸國際小提琴大賽第三名的林品任，以及2016英國曼紐因國際小提琴大賽第三名的陳雨婷等，都在培訓中培養能力與自信，爭取榮耀。

當年的「音樂人才庫培訓計畫」曾經不分藍綠，一致同意，但卻在2011年叫停，相當可惜。過去計劃不但贊助國際比賽的旅費，也找國際大師到台灣舉辦大師班，讓音樂學子不用出國就有機會知道第一手比賽資訊，對於家境小康卻有音樂潛質的學子非常受用。

除此之外，世界有名的比賽大隊包括韓國與大陸，更是透過各種國家資源邀約一流音樂教授到學校，或是組團出國夏令營。韓國只要有得名，男生可不必服兵役；中國大陸一旦得獎，一定會有藝術大學的終身教職，但這些鼓勵與配套，從不曾在台灣出現，這次能夠先從培育人才出發，已經往前邁進一大步。

國台交「國際音樂人才拔尖計畫」已經正式啟動，凡10歲以上、35歲以下，具中華民國國籍並願以國家名義或代表臺灣名義參加國際性音樂比賽者可以報名。目前徵選對象分鋼琴組、弦樂組、管樂組、擊樂組、指揮組五大類別，透過初賽書面審查、複賽及決賽實地演出三階段的甄選形式，每屆培訓時間以兩年為原則。

經甄選通過的受培訓者，可以國家名義或臺灣名義獲得補助參與國內外國際音樂比賽、國際音樂大師班及國際音樂營等活動，國臺交也將為受培訓者舉辦音樂會演出，提供全方位機制的扶植平台。

(中時 )