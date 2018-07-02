搶當山豬王！超逼真還原樂高Bugatti Chiron限定開賣

由3599片零件組成的樂高Bugatti Chiron，以1：8逼真還原實體車原型。（樂高提供）

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樂高(LEGO)歡度樂高積木60週年，台灣樂高特別於暑假期間，在高雄及台北各舉辦一場「樂高60年積木嘉年華」活動。（樂高提供）

樂高(LEGO)今年歡度樂高積木60週年，台灣樂高特別於暑假期間，在高雄及台北各舉辦一場「樂高60年積木嘉年華」活動，現場將打造五大展區，並特地從丹麥將多款樂高懷舊系列空運來台展出，活動期間限定快閃店也將推出限定復刻商品。

6顆樂高積木變出9億種不同創意

玩具品牌樂高於1949年成立，以木頭製造玩具起家，經過多年的嘗試，現今大家所熟知的2x4樂高積木，才終於在1958年誕生，而今年正是樂高積木的60週年。

「樂高60週年積木嘉年華」，高雄場將在7月6日至7月22日，於高雄夢時代購物中心率先開跑；台北場則將在7月27日至8月6日，於美麗華購物中心登場。現場將規劃五大展區，更特別從丹麥樂高總部空運來台展出1950年代積木盒組，邀請所有大小樂高迷走進時光隧道。

此外，先前讓全球車迷為之瘋狂的樂高科技系列Bugatti Chiron，也將搶先開賣。這款由3599片零件組成的樂高Bugatti Chiron，以1:8逼真還原實體車原型，不論外觀或內裝，都精細呈現Bugatti Chiron細節，日前釋出上市資訊後引爆超高討論度。高雄場活動將全台限量首賣50台，每人限購一台，搶當山豬王「車主」的樂高迷及車迷不容錯過！

(中時 )

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