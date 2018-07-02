日本東電計畫蓋新核電廠 型式與核四相同

2018年07月02日 20:30 中時電子報 江飛宇

日本朝日新聞報導，東京電力公用事業公司（TEPCO）準備要恢復興建青森縣東通核電廠的計劃，這是自2011年福島核電廠危機以來，東電公司的重建核電工作。

根據東京電力公司的計劃，東通核電廠採用的是先進沸水式反應爐(ABWR)，發電量為1385百萬瓦，將興建2具，總發電量2770百萬瓦。這種反應爐與台電的龍門核電廠(核4廠)是一樣的，功率大、安全程度高，營運成本也比早期的沸水式電廠來的更低。

東電公司表示，他們將從2018下半年到2020年之間進行核電廠預定地的地質調查工作，除了確定地質安全程度以外，也是在評估以建造多少座反應爐。總裁小早川智昭說：「重啟東通電廠相當重要，我們將繼續進行嚴格的地質調查，以便建造一座更安全、技術更先進的核電廠。」

小早川智昭是大約一年前，東京電力公司改組其管理陣容後，所推舉出的新的執行長，他要重振東電的形象，與龐大的發電成本問題。在311福島事故之後，東電的應變失當被各界批評，導致旗下許多沒有出事的核電廠也很難重啟，比如柏崎刈羽電廠和福島2號電廠。現在新的團隊決定將福島2號電廠給退役，但是積極推動柏崎刈羽電廠的重啟。

其實東通電廠的建設始於2011年1月，但是僅在開工兩個月後，就發生了311東日本大地震，自此興建工作完全停滯。

另外，東北電力公司也在東通電廠的附近建造另一座核電站，然而自福島核事故以後，日本東北地區的核電廠都無法重啟，當地的民意都相當反對。為此，東京電力公司希望，能夠與中部電力公司、關西電力公司、日本原子能公司一起聯合，成立一家跨公司的團隊，來共同營運東通電廠。

然而，其他電公司對這個想法持謹慎態度，主要還是東京電力公司的形象與安全記錄有關。

(中時電子報)