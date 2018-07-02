綠委：學日兩高鐵刺激進步 他酸：先設兩個總統讓小英進步

2018年07月02日 20:33 中時電子報 黃麗蓉

民進黨立委鍾佳濱今天拿日本舉例，要交通部研究兩條高鐵來相互競爭，刺激進步。國民黨發言人洪孟楷笑說，沒考慮市場大小、只一味媚日，令人啼笑皆非。若兩個職務也可以刺激進步，那應該再增加一個總統，讓蔡英文進步吧！

洪孟楷在臉書點出，日本國土面積是台灣的10倍大，人口則是台灣的5倍多，用國小二年級的數學來看就好，日本能有兩條高鐵，不代表台灣有辦法，這是現實。何況若真有需求，不用立委質詢，早就會有民間公司要求加開；目前只有一條高鐵的原因，就是市場飽和，立委鍾佳濱的說法顯然與現實相差很遠。

洪孟楷酸說，如果綠委的神邏輯能通，那麼最需要刺激的，顯然就是民調低落的小英總統，沒有刺激她就不懂進步，一個年改搞得天怒人怨；出席一個畢業典禮搞得居民雞飛狗跳；教育部長找不到人、台大校長上不了台，國家荒腔走板，難道不需要來點刺激嗎？

洪孟楷直指，綠委兩條高鐵的建議，如果可以先提案變更成兩位總統，他舉雙手贊成！如果不能，就請綠委安靜，別再生雞蛋沒、放雞屎有！

網友呼應說：「我快笑死了XD，這比喻好好喔！」、「二條都會虧本，目的是掏空台灣！」、「所以要第二立法院來刺激現任利委嘛。」、「怎麼不比中國大陸，中國大陸的高鐵更多！」、「還有錢蓋嗎？第一條到現在才慢慢轉虧為盈，整天只會想如何花錢！」

(中時電子報)