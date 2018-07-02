護理之家元服務 短期療養尋問度高

2018年07月02日 20:29 中時 呂妍庭

為因應時下住院時間縮短，居家療養時間拉長的市場需求，已有養護中心推出短期療養服務，讓開刀後的病人即使離開醫院，也能獲得專業醫療照護，家屬更免去煩惱，中埔鄉約翰樂活護理之家觀察，受健保規定住院天數限制，包括手術後的療育護理、短期臨托照護等，民眾的詢問度都相當高。

年近80歲的張阿公胃癌手術，家人擔心他出院後不知該如何照顧，加上申請的外勞還沒到，全家討論後，決定將阿公先送往約翰樂活護理之家暫住，經護家專業術後護理下，張阿公復原狀況順利，2周後返家。

嘉義縣約翰樂活護理之家表示，根據民間團體調查，一般家庭照護需求中，仍以家人照顧為主，平均每天照顧14.8小時，逾半數高達18至24小時，每月平均花費達3萬2千多元，對精神、體力皆是沉重負擔，如又碰到長輩生病或開刀，心理和照顧壓力立刻上升。

因應市場不同需要，護家的服務類型也愈形多樣化，除以往長期住宿型照護外，甚至有旅外華僑把護理之家做為返鄉定居的首選，83歲蔡姓婦人透露，有旅居美國友人因年事已高，想回台定居，原本委託朋友代為尋屋，考量後認為台灣房價高居不下，與其花大錢購屋，不如找一間高品質的護理之家，包吃包住，還有休閒健康活動參加，若身體不適，有醫師定期巡診和配合的醫院，費用更輕省。

(中時 )