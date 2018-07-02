2018 MLB CUP 次少棒首度在台開打

2018年07月02日 20:39 中時 王莫昀 、 鄧博仁

美國職棒大聯盟與華南金控於2日正式宣布，今年將首度在台北青年公園舉辦U10（次少棒）層級的「2018 MLB CUP Taiwan」賽事。首屆「MLB CUP Taiwan」將邀請全台12支縣市少棒隊伍，於8月1日至8月5日齊聚台北角逐冠軍寶座，華南金控董事長吳當傑表示，希望透過這項活動培育更多的「王建民」、「陳偉殷」登上國際舞台，成為台灣之光！

美國職棒大聯盟亞太區副總裁Jim Small在會中感謝華南金控的支持，讓「2018 MLB CUP Taiwan」賽事得以在台灣推動、舉辦，他並指出「MLB CUP Taiwan」不僅提供年幼的棒球選手擁有更多出賽的機會，發揮他們平常的練習成果，更是親子間良好的互動平台。希望未來會有更多基層棒球隊能參與MLB CUP Taiwan賽事，帶給台灣球迷不同風貌的美國職棒大聯盟次少棒系列賽事。

華南金控暨華南銀行董事長吳當傑表示，之所以推動「2018 MLB CUP Taiwan」賽事在台灣舉辦，就是希望透過美國職棒大聯盟的體驗教學及競賽，幫熱愛棒球的孩子圓「前進大聯盟」的夢想。除了贊助各項賽事順利舉辦以外，華南金控也長期透過舉辦「圓夢棒球營」和捐贈球具等方式，提供基層棒球實質的幫助與資源。

記者會中即進行了「一球圓一夢」球具捐贈儀式，由華南金控捐贈球具給宜蘭縣大同、清溝國小少棒隊，及羅東、文化國中青少棒隊，希望幫助宜蘭縣的基層棒球發展。

此外，今年的華南金控「圓夢棒球營」也結合「2018 MLB CUP Taiwan」賽事，將棒球營的教學提升到大聯盟規格，推出「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，邀請美國職棒大聯盟技術總監Rick Dell及所屬專業講師群授課。

(中時 )