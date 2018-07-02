大學指考遇淺層地震 休息時間未影響考試進行

2018年07月02日 20:36 中時 呂妍庭

107學年度大學指考第2天順利結束，嘉義考區位於嘉義女中共33間試場，除2名男考生在第2節國文考科違規外，下午因嘉義地區出現4級淺層地震，讓考生都嚇了一跳，幸好地震發生在休息時間，虛驚一場並未無影響到考試進行。

嘉義中埔地區下午連續發生兩次規模4.5及4.6淺層地震，最大震度出現在嘉義市，引起考場工作人員及考生短暫驚嚇，所幸地震發生在第3節與第4節考試中堂休息時，並無任何考生權益受到影響，承辦嘉義考區試務工作的中正大學指出，第3節英文考科於下午3時20分結束考試，地震發生在3時26分，前後相差6分鐘，且所有監考老師已將考卷收回試務中心，地震當下大部分考生步行在走廊上，雖傳出驚呼聲但無任何突發狀況，第4節數學甲考試也順利進行。

今嘉義考場共有1274名考生同步應試，有2名男考生皆在第2節國文考科違規，其中一名因配戴「隨身禁物」智慧型手環，將扣該科成績5分，另一名考生則是手機放在置物區發出鈴響，將扣該科成績2分。

昨嘉義考場一連考數學乙、國文、英文、數學甲四科，第1節數學乙837人報考，缺考69人，第2節國文1257人報考，缺考83人，第3節英文1271人報考，缺考78人，第4節數學甲642人報考，缺考38人。

(中時 )