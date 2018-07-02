曾押毒販遊街 菲反毒市長升旗典禮遭狙擊死亡

2018年07月02日 20:42 中時電子報 盧伯華

菲國媒體報導反毒市長升旗典禮遭狙擊死亡

因反毒手段強硬而有「小杜特蒂」之稱的菲律賓八打雁省塔納武安市（Tanauan,Batangas）市長安東尼奧．哈里利(Antonio Halili)，2日上午在市政廳舉行升旗儀式時遭狙擊手槍擊，緊急送後搶救後不治身亡。

據美國有線新聞網(CNN)報導，當地警察局長默卡多（Renato Mercado）稱，哈里利遭一名身份不明的槍手擊中胸部，送醫搶救後沒多久就因傷勢過重不治死亡。市政府員工拉瑞斯瑪（Gerry Yson Laresma）正以手機拍攝典禮現場，事發時拍攝到市長中槍後的倒地的畫面，該員工還把視頻上傳到臉書。

在這張不甚清楚的照片中，菲律賓反毒市長哈里利遭狙擊後倒地，他的同僚們正試圖將他從地上拖起送醫。（圖／美聯社）

這段視頻顯示，升旗儀式進行中時，哈里利與政府雇員站成一排，移動中的視頻掃到另一端時傳來槍響，人群發出驚叫，鏡頭掃回時，已見到哈里利倒在地上。

警方稱，哈里利曾因打擊毒販的強硬手腕而遭到死亡威脅。

菲律賓國家警察局局長阿爾巴亞德（Oscar Albayalde）說，他們已經召集了一個特別小組來調查這起事件，哈里利著名的「恥辱遊街」可能是兇手的動機之一。

報導說，前年底哈里利曾強迫11名涉嫌販毒的人員遊街示眾，並身貼「我是毒販，不要學我」的恥辱標誌。此一震驚社會的「恥辱遊街」行動被穿插在當地的慶典活動「五月花節」（Flores de Mayo）當中，媒體也因此給哈里利「小杜特蒂」的封號。

哈里利曾因此受到西方媒體的注意，他接受CNN採訪時表示，自己是杜特蒂政策的擁護者。

(中時電子報)