墨西哥新總統對美強硬 日車企顯現不安

2018年07月02日 21:39 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據日本共同社2日報導，墨西哥的總統大選中，對美國總統川普態度強硬的前墨西哥城市長歐布拉多當選幾成定局，而由於過去日本汽車廠家一貫活用《北美自由貿易協定》（NAFTA），把墨西哥作為一大據點向美國出口汽車，如今因為這次墨西哥大選結果，這些車企的北美戰略已出現令前景不安的因素。

報導指出，川普政府正在探討對汽車等實施進口限制。現有NAFTA的重新談判受挫，如果墨西哥也被包含在進口限制對象內，那麼日企盈虧核算惡化、產品漲價導致銷量減少這些負面影響將難以避免。

美國與墨西哥、加拿大締結的NAFTA規定，如果62.5％以上零部件在三國國內採購，就互相免除整車關稅。川普對在人工費比美國低廉的墨西哥生產，然後出口到美國的做法作出了批評。在美國的要求下，NAFTA重新談判於去年8月啟動，但進展艱難。

共同社報導說，日本豐田汽車在墨西哥北部下加利福尼亞州的工廠每年生產約10萬輛皮卡「塔科馬」（Tacoma），大部分出口到美國。該公司在墨西哥中部瓜納華托州還在建新廠，豐田幹部說：「只能關注情況發展。不管怎樣，透過生產為該地區作出貢獻很重要。」

據悉，日產汽車公司在墨西哥的3家工廠共計生產約80萬輛汽車，其中對美出口40萬輛左右。本田也從2家工廠對美出口共約13萬輛汽車。

另一方面，馬自達在美國沒有工廠，墨西哥是主力供應據點。正因為如此，汽車行業其他公司的幹部認為「如果墨西哥被適用進口限制，對馬自達的打擊將特別大」。

(中時 )