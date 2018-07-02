國防院首度升旗！ 已接待7國家團體、45人次到訪

2018年07月02日 20:59 中時 楊佳穎

國防院首度舉辦升旗典禮。（楊佳穎攝）

國防院首度舉辦升旗典禮。（楊佳穎攝）

國防部籌設的「國防安全研究院」5月1日正式掛牌運作，為台灣第一個研究國防戰略的國家級智庫，引發各界關注。經過2個月運作，國防院2日首度舉行升旗典禮，董事長馮世寬致詞指出，目前已有7個國家團體、45人次來訪，並與斯洛伐克的日利拉（ZILINA）大學簽約，進行交流合作，宣告國防院已成功踏出第一步。

國防院正式掛牌運作後，專責國家安全、區域情勢、中共政軍等研究，以及國際智庫交流，現設有國防政策等7個研究所、1個中心，專職人員共64人，並分別由前國防部長馮世寬擔任首位董事長、前陸委會副主委林正義任執行長，綜理及推動院務。

國防院2日舉行首次升旗典禮，也讓深藍色旗幟首度曝光，包含前參謀總長霍守業、前參謀總長林鎮夷、前海軍司令王立申、前國防部副部長鄭德美、前國防部副部長蒲澤春、國防部常務次長柏鴻輝、尼加拉瓜駐華武官孟德尼爾中校等人都受邀出席。

馮世寬致詞表示，國防院5月1日揭牌至今，2個月後才開始升旗，主要是因這段時間必須盡最大的努力，考驗國防院對於成立主旨是否能順利執行，任務包含提供國家與國防安全的參考及建言、培養國際智庫的交流與合作，以及培育國內精英和青年學子投入國防院研究。

馮世寬進一步宣告，目前已有7個國家團體、45人次到訪國防院，也有斯洛伐克的日利拉（ZILINA）大學前來簽約，希望能進行相關交流、合作。

「我們似乎已經成功踏出第一步！」馮世寬說，其中要特別感謝國防部長嚴德發與各單位給予支持，還有後備指揮部無微不置的照顧，像是國防院水電是否能順暢運作等，以及所有同仁努力。他也期許，國防院今後能依據發展主旨及大家的努力，開拓更廣、更深領域，為國家做出更好的判斷，為國防提出更好的建言。

(中時 )