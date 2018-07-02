中職選秀台中迷你蛋盛大舉行 盛讚市府推動洲際棒球文創園區有成

2018年07月02日 21:18 中時 陳世宗

中華職棒今年度新人選秀會2日晚上在台中隆重舉行，包括有美國大聯盟資歷的投手李振昌等近百位球員參加選秀。中職也盛讚台中市政府大力推動「台中洲際棒球文創園區」，是棒運發展的重要根據地，也是中信兄弟主場。今年的中職選秀在俗稱「迷你蛋」的多功能運動中心舉行，也象徵台中是孵化台灣棒球人才的棒球之都。

包括曾在美國大聯盟底特律老虎隊及日本西武隊發展的投手李振昌，曾在克里夫蘭印地安人小聯盟歷練的投手陳品學，以及青棒強投古林睿煬及捕手戴培峰等眾多好手，今晚在中職選秀會尋求四支職棒隊的指名，不但棒壇矚目，也開放球迷觀禮，更透過轉播讓球迷可同步掌握，氣氛緊張又熱鬧。

中職表示，在市府積極推動下，「台中洲際棒球文創園區」已經成為棒球運動的重要根據地，更成為中信兄弟隊的主場，今年在此舉行的主場比賽超過50場。台中已成為孵化台灣棒球人才的棒球之都。很高興看到許多優秀的台中球員參加了今年的選秀，與來自各縣市的好手共同競爭，希望從此踏上職棒生涯的舞台。

市府運動局表示，市長林佳龍上任時，俗稱「迷你蛋」的多功能運動中心一度面臨廠商工程延宕與財務困窘等問題，眼看著「孵蛋」就要破局，在林市長全力支持下，市府努力克服困難，促成中信集團台灣人壽投資原契約廠商午陽資產管理公司，讓「迷你蛋」得以繼續興建，並依促參法順利完成招商，由好運來團隊進駐管理，也讓迷你蛋與洲際棒球場結合，相輔相成打造一座「台中洲際棒球文創園區」。

多功能運動中心1樓規劃了多元使用空間，可作為餐飲、展演使用；2樓為機房，3樓則打造3千個座位的運動場館，可舉辦各類比賽活動或體育賽事。2019東亞青奧的柔道比賽也將在這裡舉|行。此外，包括音樂會、演唱會、中大型會議及展覽等都可利用這座場館，展現運動以外的多元化營運能量。

運動局指出，目前市府正推動「運動廊帶計畫」，利用洲際棒球場對面的文中10用地興建一座棒球場，可做為熱身及台中城市棒球隊的練習場地；洲際棒球場部分空間也已規劃為「棒球故事館」，展示台灣豐富的棒球典藏，讓球迷不止看球，還可體驗更深入的棒球文化之旅。

(中時 )