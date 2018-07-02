彰化大佛也難擋！　彰化縣累積雨量冠全台

2018年07月02日 21:16 中時 謝瓊雲

鹿港公會堂外廣場變成一片汪洋。(謝瓊雲攝)

鹿港市區全淹水，汽機車都得涉水行駛。(謝瓊雲翻攝)

有鹿港鎮民意外在市區四維路拍到一群逃家的朱文錦魚。（謝瓊雲翻攝）

中央氣象局網站上累計的全台一日累積雨量排名，全台前十名中彰化縣佔據前七名。(謝瓊雲翻攝)

彰化市傍晚時分陽光普照，夕陽餘暉還映照在彰化八卦山大佛上。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷(右二)中午至鹿港關心淹水災情，大雨雨勢仍未停歇。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣長參選人、立委王惠美(右三)也在鎮代會主席許志宏至鹿港市區關心淹水災情，下午還前往天后宮上香祈求雨停。(謝瓊雲翻攝)

真是大佛坐鎮也難擋！氣象局發布中南部豪大雨特報，彰化縣全縣26鄉鎮2日白天被雷雨胞瘋狂攻炸，根據中央氣象局資料，中午11時至下午1時之間，單小時最高時雨量高達94.5，許多鄉鎮都有淹水災情，鹿港市區更是全泡在水中。

2日凌晨起彰化縣就雷聲大作、下起大雷雨，上午9時起雨水開始狂倒，11點時福興、秀水兩個自動觀測站，時雨量標到94.5和90.5毫米，導致員大排下游福鹿溪出口雨水宣洩不及。

暑假第一天就「泡湯」，豪大雨讓彰化縣參與暑期營隊活動的師生都得涉水到校，但雨勢實在太大，芳苑鄉新寶國小、彰化市南郭國小、溪湖國中三校中午都緊急宣布下午停班課。

鹿港市區淹水災情慘重，尤其地勢低窪的鹿港老街一度水深及膝，居民抱怨住幾十年就這次淹水情況最嚴重。從鹿港第一市場、公會堂、老街、新祖宮，全成一片汪洋。

鹿港天后宮、龍山寺前廟埕也成大水池，水深都超過小腿肚，市區幾乎全淪陷，馬路成河，許多路段上午都暫時封閉。還有網友分享紅樓餐廳附近四維路有十多條朱文錦魚在馬路上游，不知是從誰家的庭院水池逃出。

據根據中央氣象局今日累計雨量排名，全台前十名，彰化縣竟佔據前七名，第一名埔鹽鄉高達386毫米、第二名福興鄉也有379.5毫米、第三名二林鎮萬興326毫米、第四名大村鄉台中農改場320毫米、第五名溪湖鎮305.5毫雨，降雨量驚人！另外，埔心鄉與秀水鄉都是282.5毫米，並列第六名。

一整天下來，彰化縣26鄉鎮市的累計雨量，僅彰化市未破百，有20個鄉鎮市雨量超過200毫米！從氣象局累積雨量圖看，整個彰化縣幾乎都呈現紫色！大雨在下午四點後停歇，雨停後中部各地還出大太陽，彰化市也是陽光普照。

彰化縣長魏明谷中午就出發到全縣多處勘查淹水災情，1點多先到鹿港公會堂、鹿港溪、緊接著下午在前往員林基督教醫院、員林市圓林園、石笱排水(第四期)排水改善工程等地勘察並關心水情狀況；另一名彰化縣長參選人、立委王惠美也穿上雨鞋至鹿港地區關心災情，下午近3點時還率隊至鹿港天后宮上香祈求雨停。

率隊前往日本長野縣松川村參訪的鹿港鎮長黃振彥預定晚間才返台，白天勘災時由鹿港鎮公所秘書黃新東代表說明因應情況，他強調所有抽水站共有9台大型抽水機，老街3台固定式、2台16吋抽水機，清晨6點就全員進駐全部啟動。但暴雨實在來得又大又急、雨勢持續，鹿港溪已逼近滿水位，下午1點半海水滿潮，雨水根本無處可退，下午縣府緊急調派抽水機到鹿港溪抽水後，傍晚積水區就已陸續消退。

(中時 )