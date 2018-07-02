利晴天被按摩、餵水果！「苦盡甘來」享受爽翻了

2018年07月02日 21:31 中時 林淑娟

利晴天、孟耿如。（台視）

周群達、孟耿如。（台視）

台視、東森《高塔公主》上周六(6/30)播出第13集表現不俗，全體平均收視1.39。收視高點落在利晴天飾演的「邵齊」身世曝光，身分從公司裡的打雜小弟一下躍升為準接班人，讓平時常以使喚他為樂的鄭茵聲和王牧語兩人連忙又是按摩、又是餵食水果一左一右服侍，享受「皇帝級」待遇的利晴天可說是「苦盡甘來」！

利晴天笑說，在拍這場戲時，覺得特別開心，有種揚眉吐氣的感覺：「要是現實生活中也這樣就好了，但都是假的，在現今這個社會男生還是好好服侍女生才是人生的正道啊！」

將一切看在眼裡的孟耿如則是笑說：「覺得利晴天難得在這部戲有被服侍的感覺，而不是當傭人，不管是邵齊或是利晴天本人應該都特別的享受」。而連續幾集收視高點都落在孟耿如和利晴天的互動上，利晴天將劇裡好運延續在收視上，可說是本劇「幸運符」，利晴天也謙虛的說：「我的『幸運符』是編劇跟導演賜給的，自己是受寵若驚怎樣也沒有想到。」。

《高塔公主》連續六周以來均有不凡的收視表現，孟耿如與利晴天也相當開心，孟耿如表示：「很感謝大家的支持，希望大家可以一直看到最後一集，會有讓大家意想不到的結果」。利晴天則是開心感謝觀眾支持：「謝謝大家喜歡高塔公主、喜歡邵齊，有種努力被大家認可的感覺！」

(中時 )