愛買線上購物攜手蝦皮商城 限時3天全店92折

2018年07月02日 22:39 中時 郭家崴

黑松FIN健康補給飲料580ml x 24瓶／箱，市價600元、特價588元。（愛買線上購物提供）

唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽 x 96包／箱，市價1116元、特價689元。（愛買線上購物提供）

幫寶適超薄乾爽紙尿褲L＊172片／箱，市價1299元、特價1089元。（愛買線上購物提供）

報導郭家崴

愛買線上購物搶量販、超市頭香，明（3日）起攜手蝦皮商城，成為目前唯一進駐蝦皮商城的台灣量販、超市品牌。3日至5日限時3天歡慶愛買線上購物蝦皮商城開館慶，全店92折、消費滿688元現折100元，主要鎖定35歲以下滑世代消費族群。

自許為「最齊全生活用品」的網購品牌，愛買線上購物2013年加入網購市場，先後與Friday購物、Yahoo奇摩超級商城、樂天市場合作；這次，看好蝦皮購物透過手機使用者介面設計（UI），擁有超過千萬次下載量，日活躍用戶達240萬以上的優勢，希望藉由雙方合作拓展25至35歲青壯世代的新客源。

愛買線上購物蝦皮商城（https://shopee.tw/fe_amart）等於整間愛買、超過2萬件民生必需品搬到手機上，包含餅乾、飲料、家庭清潔、油米、沖泡、日用家寢、美妝保健、3C資訊、小家電、寵物食品等，都可線上購買，全店單筆消費688元即可免運費，挑戰量販、超市網購最低免運門檻。

6月11日起試營運至今，愛買線上購物蝦皮商城獲使用者評選為「最高等級5顆星」賣家，是值得信賴的日用品網路賣家。根據觀察，試賣以來湧入千筆訂單，最熱銷的商品集中在重量較重的飲料、體積較大的衛生紙等品類，熱銷第1名「亞培安素原味237ml x 24入／箱」單周銷量破百箱，其次是銷出近百串的「新得意平版衛生紙300抽 x 6包」、「悅氏礦泉水6000ml」。

由於箱購商品是網購民生用品趨勢，愛買線上購物蝦皮商城推出大體積、超重量商品「整箱免運」專區，祭出300項商品整箱免運更優惠，不受全店免運門檻限制，像是夏季補水首選「黑松FIN健康補給飲料 580ml x 24／箱」開館價588元、「唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽 x 96包／箱」開館價689元、「幫寶適超薄乾爽紙尿褲L x 172片／箱」開館價1089元。

(中時 )