月餅大戰搶先開打！飯店業者祭預購優惠搶客

台北晶華酒店即日起推出4款風格相異的月餅禮盒。（台北晶華酒店提供）

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以雅致木盒裝盛的廣式月餅《醉月》傳統廣式月餅禮盒，外型雅緻。（台北晶華酒店提供）
師承香港師傅製作技法的《花月》港式奶黃酥禮盒。（台北晶華酒店提供）

雖距中秋節還有2個多月，但已有業者為搶先機而展開月餅預購大戰，台北晶華酒店即日起推出4款風格相異的精緻月餅禮盒應戰，包括以雅致木盒裝盛的廣式月餅《醉月》、將在地茶香及特色果乾揉入日式桃山餅皮的《賞月》、師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》，以及靈感來源原自文化寶典四庫全書的《璽月》。

4款禮盒中，每年都推陳出新的《賞月》以台灣在地茶為發想、巧妙結合特色果乾，茶香、果香滿溢，包含碧螺春・芭樂乾、桂花烏龍・荔枝乾、炭焙烏龍・香蕉乾、東方美人・柳橙乾、蜜香紅茶・蜜桃乾、鐵觀音・鳳梨乾等多款創新口味，並以香醇白豆沙與蛋黃製作出的日式桃山餅皮，有著清爽不膩的口感；而傳統廣式月餅《醉月》則是選用蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、滷肉豆沙、桂圓紅棗、栗蓉奶黃、以及香醇芝麻，以經典口味為賣點。

禮盒包裝也是吸睛重點，長銷熱賣的長條木盒以及透明壓克力管之外，今年更以晶華的八角菱紋格柵搭配銀灰色質感外盒，創造低調奢華的節慶禮盒首選；而由故宮晶華總監楊惠曼規劃的《璽月》禮盒更有皇族高貴氣息，復刻乾隆皇帝編撰的「四庫全書」，搭配象徵四季的春綠、夏藍、秋紅、東紫，展現出貴族品味。

即日起至31日前預購晶華酒店中秋佳節禮盒並完成付款，便可享8折優惠；8月1日起至9月16日期間預購，則為85折優惠。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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