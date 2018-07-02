陸客在俄叫車遇困難　陸大使館回應

2018年07月02日 21:38 旺報 記者賴志昶／綜合報導

世界盃吸引眾多陸客前往俄羅斯觀賽，但也衍生不少問題。有大陸球迷向大陸駐俄大使館反映，在俄國叫計程車遭遇不少困難。對此，大使館提醒，民眾在行前做到「三問」，在起步前再次「確認」，在抵達後做到「雙留」，就能減少種種的「不快」。

大陸駐俄大使館建議，廣大旅俄同胞乘坐繼承車時盡量選擇正規途徑，勿隨意乘坐路邊攬客車輛，尤其在機場、火車站、大型商場、熱門景點附近，以免上當受騙；行前做到「三問」：問清收費標準、問清計費方式、問清大致總費用。

大使館提醒，如果使用「Yandex.Taxi」、「UBER」或其他手機APP預約計程車，一般會有英文或中文界面，可提前查看行駛路線、參考價格、車輛型號、車牌號碼、司機姓名電話等訊息；而叫車軟體一般提供多項選擇，例如選擇經濟型或舒適型車輛、選擇按照行駛時間或距離收費等；選擇不同，最終收費金額會有較大差距，如遇高峰時段或惡劣天氣等，收費標準也會變動。

大使館指出，根據莫斯科交通狀況，多數乘客通常選擇經濟型車輛、按行駛距離收費，「即使您通過正規途徑乘坐出租車，亦請做到行前『三問』」。

「起步前再次『確認』，抵達後做到『雙留』。」大使館指出，旅客再出發前先向司機確認有關收費標準、計費方式及大致總費用；而在抵達目的地後，要注意留存預約訂單，或請對方出具收據並留存車型車號，以便之後有紛爭時，能夠出示證據。

(旺報 )