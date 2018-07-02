教育部口腔保健績優學校遴選中市塗城國小優等

2018年07月02日 21:57 中時 陳世宗

塗城國小的小朋友示範正確的刷牙方式。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局推廣口腔保健教育，大里區塗城國小105學年度齲齒率36.17％，遠低於全國平均值40.41％，在教育部國民及學前教育署「106學年度口腔保健績優學校遴選」中榮獲優等。

教育局表示，市府要求各校於學校健康促進計畫加入推動餐後潔牙與口腔保健活動，並結合台中市牙醫師公會資源，派駐校牙醫進行校園口腔衛教，將持續致力深耕。

教育部國民及學前教育署舉辦口腔保健績優學校遴選，涵蓋33個評分標準，須經過初審、複審、決選三階段嚴格評選，此次榮獲優等的塗城國小，105學年度齲齒率36.17％，遠低於全國平均值40.41％，103至105學年度並將口腔保健列入健康促進計畫重點推動議題，推動對象涵蓋師生到家長，鼓勵口腔保健觀念從校內扎根到社區。

塗城國小校長張永志表示，學校結合各領域資源組成口腔健康團隊，規劃相關計畫及活動，例如校長室口腔保健通關密語投稿、主播培訓課程結合潔牙歌播放、美齒先生及小姐貝氏刷牙比賽等；並充實包括教學用大牙齒模型、牙線、牙菌斑顯示劑等教材教具，校內每班也都有專用洗手台，在班級通風處設置牙刷架及上、下學期各發放一次全新牙刷。

另外，學校推動全校性餐後潔牙及漱口水計畫、落實拒絕含糖飲料及零食管理政策，並結合社區資源，社區特約牙醫診所提供免掛號費服務，也邀請社區牙醫師為全校師生、志工等進行口腔保健教育，共同照護學童口腔健康，鼓勵建立正確口腔保健知能及培養餐後潔牙習慣。

教育局表示，為讓口腔保健的觀念扎根於學童生活中，教育局要求各校於學校健康促進計畫中加入推動餐後潔牙及口腔保健活動，並結合台中市牙醫師公會資源，派駐校牙醫進行校園口腔衛教，持續致力推廣。

(中時 )