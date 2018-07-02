俄國威脅增強 瑞典將以愛國者取代老舊鷹式

鷹式飛彈曾是世界最多國家使用的防空系統，瑞典一用就用了50多年，如今才準備以愛國者飛彈來汰換。(圖/新加坡陸軍)

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中時電子報

瑞典是個中立國，從來沒有加入過北約，卻長期憑著自主研發的軍備在捍衛自身，包括戰機、戰車、軍艦都能自製，也且性能也很優異。但是他們的防空飛彈長期以來卻沒有更新，一直是1960年代的美國鷹式飛彈系統(HAWK)。如今瑞典將要花費約30億美元的價格，引進愛國者防空系統，其中包括彈體、雷達、發射車等雜項。

戰略頁(strategypage)報導，幾十年來，瑞典一直都是以鷹式飛彈為地對空防禦主力，最早的鷹式系統問世於1959年，所以說它「老舊」是不過份的。雖然瑞典長期以來都有自升級鷹式，但是物總有極限，即使經過大幅改進，終究無法處理俄羅斯正在開發的新式新武器，特別是彈道導彈和轟炸機。

其實鷹式與愛國者頗有傳承關係，這兩種防空飛彈都是雷神公司出品的，不過性能已有很大的差別，鷹式僅有40公里的射程，但是愛國者則延伸到160公里，而且有能力阻止彈道飛彈的襲擊，這是自1991年海灣戰爭之後被世人公認的能力，並且一直精進求精。

瑞典曾在1990年代想要汰換鷹式，結果正巧遇到蘇聯解體，所以當時瑞典國防評估認為，最大的國防威脅已經消失，屬於第3線的防空飛彈就不那麼急迫了。然而現在俄羅斯似乎成為威脅，在過去幾年，已經出現過數次俄國軍機侵犯瑞典領空的事例，使得瑞典必須正視老舊空防的問題，可能會同時引進2種愛國者系統，包括射程較長的GEM-T，和較短距離PAC-3 MSE，預計總共將花費30億美元。

愛國者飛彈系統是最有名的防空飛彈，可以攔截飛機，也能攔截道彈彈。(圖/雷神公司)

瑞典與俄國在歷史上有過不少恩仇，1700年到1720年，為了波羅的海出海口，兩國爆發「大北方戰爭」，瑞典前期優勢但後期失敗，俄國得到最終勝利，因此在歷史情感上，瑞典相當提防俄國，甚至在二戰期間，瑞典寧可幫助納粹，提供鐵礦、借道、貿易，也不會幫蘇聯。

(中時電子報)

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