「袍澤2萬多退俸變6千」 于北辰心痛：認清求官者嘴臉！

2018年07月02日 22:07 中時電子報 黃麗蓉

說好的樓地板呢？軍改1日上路後，許多退伍軍人看到存摺上的數字都嚇了一跳，與國防部原先公布的試算公式差很大。現任國民黨黃國園黨部主委的備役少將于北辰痛心說，他有袍澤原本只領2萬多元的退俸，卻僅6千元入帳！他憤怒說，「從此我們認清求官者的嘴臉了」！

于北辰表示，自己所領的退休俸，實領的金額短少的部分，與原本預期可能被扣的數字差了快10倍。他之前打去問國防部，國防部告知大概每月會少1千多塊，但去刷存摺，竟少了1萬3千多元。

于北辰在臉書指出，這兩天大家打招呼不再是「甲霸未？」取而代之的是「砍多少？」他有些袍澤在沒收到「年金處分書」下，因等不及先去刷存摺，每個人都少了，少則3千，多則2萬餘元！甚至有袍澤原本就只領2萬多元的退俸，刷完存摺竟然只有6千元入帳！？

于北辰不滿說，七一是「無賴日」，「騙子政府」加上「求官臉譜」=無賴日。他怒批這是什麼改革？多的減少俸給，少的不予補充。「除了無良～只有#*^可以形容了！從此我們認清求官者的嘴臉了！抗爭、訴訟不會停的！求官臉譜～恨哪！」

底下的袍澤、學弟說：「同學，幫我找個工作吧⋯⋯這才叫與年輕人爭工作，因為活不下去了！」、「國家最終支付保證瓦解，這就是民進黨主政之下的國家，國防部拋棄後備軍士官。」、「我嗅到一股國安危機⋯⋯」、「心疼自己家人為國家付出成這樣，退伍還要被凌遲，也很擔心以後換我們退伍會不會更糟，辛苦前輩們了。」、「一群人打進地下室了！」、「現在還有誰可以幫軍公教！？」

(中時電子報)