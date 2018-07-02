「袍澤2萬多退俸變6千」 于北辰心痛：認清求官者嘴臉！

去年于北辰（左）上凱道痛批年金改革。右為前陸軍副司令吳斯懷。（資料照片，陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報

說好的樓地板呢？軍改1日上路後，許多退伍軍人看到存摺上的數字都嚇了一跳，與國防部原先公布的試算公式差很大。現任國民黨黃國園黨部主委的備役少將于北辰痛心說，他有袍澤原本只領2萬多元的退俸，卻僅6千元入帳！他憤怒說，「從此我們認清求官者的嘴臉了」！

于北辰表示，自己所領的退休俸，實領的金額短少的部分，與原本預期可能被扣的數字差了快10倍。他之前打去問國防部，國防部告知大概每月會少1千多塊，但去刷存摺，竟少了1萬3千多元。

于北辰在臉書指出，這兩天大家打招呼不再是「甲霸未？」取而代之的是「砍多少？」他有些袍澤在沒收到「年金處分書」下，因等不及先去刷存摺，每個人都少了，少則3千，多則2萬餘元！甚至有袍澤原本就只領2萬多元的退俸，刷完存摺竟然只有6千元入帳！？

于北辰不滿說，七一是「無賴日」，「騙子政府」加上「求官臉譜」=無賴日。他怒批這是什麼改革？多的減少俸給，少的不予補充。「除了無良～只有#*^可以形容了！從此我們認清求官者的嘴臉了！抗爭、訴訟不會停的！求官臉譜～恨哪！」

底下的袍澤、學弟說：「同學，幫我找個工作吧⋯⋯這才叫與年輕人爭工作，因為活不下去了！」、「國家最終支付保證瓦解，這就是民進黨主政之下的國家，國防部拋棄後備軍士官。」、「我嗅到一股國安危機⋯⋯」、「心疼自己家人為國家付出成這樣，退伍還要被凌遲，也很擔心以後換我們退伍會不會更糟，辛苦前輩們了。」、「一群人打進地下室了！」、「現在還有誰可以幫軍公教！？」

(中時電子報)

文章來源：于北辰臉書

王丰：蔡英文註定失敗 只因未通… 蘇煥智參選台南市長 高思博；綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。