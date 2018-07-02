世界盃男籃》實力落差大 周俊三：跟所有球迷道歉！

2018年07月02日 22:00 中時電子報 黃及人

面對世界盃男籃亞洲資格賽預賽最後階段2連敗，不僅在自家主場先輸菲律賓22分，2日更輸日本40分之多，中華隊總教練周俊三2日賽後無奈表示，「在此要跟所有籃球迷道歉！我沒法把球員各自特長發揮出來，但他們很賣力了。」

從前次客場險勝1分，變成2日主場慘敗40分，周俊三認為，其中最大差距在於，日本找回混血前鋒八村壘，更把外援換成白人中鋒費茲卡斯，「老實講，戴維斯的身體狀態很差，或許是時候好好思考，如何找新的歸化球員了。」

「可是今晚我們在團隊攻守上面，沒有做得很透徹，進攻明顯太單調，防守也沒有適時做出調整，特別是在內線，戴維斯並未獲得太多幫助，」周俊三說，「我們雖然成功阻止八村壘的轉換快攻，卻完全擋不住費茲卡斯。」

中華隊長楊敬敏賽後表情也很沉重，「結果已經出來，我們的確從球員到團隊都須檢討，大家都很投入，卻沒法在這兩場比賽打出想要的東西，年輕球員很努力也很拚，我想這次一半責任就交給我和曾文鼎兩名老將扛吧！」

如今隨著無緣世界盃資格賽12強，中華隊接下來就要迎接14日開打的第40屆瓊斯盃，以及8月的雅加達亞運，周俊三說：「從現在這一刻開始，我們就該開始準備亞運，我想在瓊斯盃，會給年輕球員更多的參賽機會。」

「部分資深球員也可能宣告離隊，接下來的亞運培訓計畫，我會好好思考。」周俊三說，是否代表曾文鼎、楊敬敏、蘇翊傑等人都可能離開國家隊，可能還需一些時間才能確認了。

(中時電子報)