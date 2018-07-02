蘇煥智參選台南市長 高思博；綠營控制力減弱

2018年07月02日 22:15 中時 鄭雅文

國民黨台南市長參選人高思博表示，前縣長蘇煥智決定參選台南市長，顯示民進黨在台南的控制力減弱。

國民黨台南市長參選人高思博，2日到新營市黨部固本會報，針對前縣長蘇煥智決定參選台南市長，高思博表示，這顯示民進黨在台南的控制力減弱，要大家來場君子之爭，並以「老師父還是比徒弟高明」來諷刺黃偉哲，更說現在的局面比以前死氣沉沉的西瓜選舉有趣的多。

高思博認為，一個朝代的統治到了一個群雄並起的狀況，蘇煥智的參選顯示民進黨在台南的控制力變弱，黃偉哲不能再靠著基本盤等著想當選，蘇煥智以前是長官，是老師父，絕對比徒弟高明，並酸說就算綠營市民也有比西瓜更好的選擇。

高思博說，自己對地方自治的看法和蘇煥智有些類似，蘇煥智的政見擘畫能力，相關行政經歷是最完整的一位，期待跟他在政見上能擦出火花也希望之後能和其他的參選人政見辯論。

至於綠營面臨整合問題藍營同樣也是，國民黨市議員蔡育輝1日才替另為台南市長參選人陳子敬站台，被指為現階段支持陳子敬，蔡育輝藉此機會表示，如果未來國民黨內與陳子敬整合不成，他就會回歸國民黨，支持高思博。

而高思博，也藉此場合表示，國民黨要團結沒本錢分裂，11月24要在場支持者一起用選票革命。

(中時 )