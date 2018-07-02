世足花絮》法退役名將短片藏亮點 諷內馬爾「愛假摔」

世足花絮》法國退役名將短片藏亮點 諷內馬「愛假摔」。（圖/翻攝自Neymar Jr推特、ericcantona IG）

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中時電子報

Eric Cantona（@ericcantona）分享的貼文 張貼

台灣時間2日晚上10點播出世足賽16強，由內馬爾（Neymar）領軍的巴西出戰墨西哥，爭取晉級八強的機會。然而，人紅是非多，近日知名法國退役球星坎托納（Eric Cantona）特別在在個人Instagram上PO出一段題為「我的新行李箱」的影片，被眾人認為他是在嘲諷內馬爾的假摔技術，讓許多人看了笑翻。

退休的知名法國球星坎托納（Eric Cantona）特別在個人Instagram上PO出一段題為「我的新行李箱」的影片，只見他在影片裡介紹一個黃色的行李箱，他說：「這是我的新行李箱，我幫它命名為內馬爾」。他進一步解釋「因為它的顏色，但最重要的特點是，只要輕輕一碰到行李箱，它就會不停地旋轉」。

坎托納使用高極酸諷法，影攝內馬爾聞名全球的「假摔」技術，讓坎托納直說，「我知道你（指內馬爾）是個好球員！但你更是一名好演員！」還貼心提醒內馬爾，不要再犯同樣的錯誤─「當你的右肩受傷時，卻摀著你的左臉哭喊好痛」。

幽默影片內容讓許多網友看了笑翻，「接下來看內馬爾表演了」、「一張票看兩種技術」、「C羅也是戲精等級的」、「行李箱是C羅代言的」、「奧斯卡有要頒獎給他嗎」、「足球假摔不是必學的一門嗎XD」。

(中時電子報)

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