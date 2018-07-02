電子載具上路後社福團體募得發票變好少「不合法的募捐箱」又攪局

社福團體指出，許多愛心人士分不清楚，其實「合法募捐箱」有勸募字號，而有不肖店家自製愛心箱（如圖），假愛心之名行自己對發票之實，不僅白費民眾好心，也讓社福團體無奈不已。（謝佳潾攝）

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華山基金會平均每年有1至2成的募款來自愛心發票，但今年因電子載具等影響，不僅募得張數變少，連放置點也縮水，光是屏東就從去年的600多點變成506點。（謝佳潾攝）

隨著環保意識抬頭，現今消費者多使用電子發票雲端載具，而在實體發票減少的情況下，許多社福團體的募款來源也隨之變少，因此華山基金會內部正討論使用載具的可行性，但目前最讓他們頭痛的，卻是捐發票亂象，不是被當成回收場，就是不肖店家自製募捐箱，白費民眾愛心。

據了解，華山基金會平均每年有1至2成的募款來自愛心發票，但今年因電子載具等影響，不僅募得張數變少，連放置點也縮水，光是屏東就從去年的600多點變成506點，因此，基金會內部正在討論募捐使用載具的可行性。

然而，發票數變少並非社福團體最擔憂的事，捐發票亂象才令他們無奈不已。華山基金會指出，有人會捐「對過，沒中獎」的發票，不僅把單位當成「回收場」，更糟蹋志工一張一張發票慢慢對的苦心，因他們為求精確度，每張發票都要2至3人重複對過。

此外，最令社福單位詬病的，是「不合法的募捐箱」。有社福團體指出，許多愛心人士分不清楚，其實「合法募捐箱」有勸募字號，而有不肖店家自製愛心箱，假愛心之名行自己對發票之實，根本白費民眾好心。

社福團體強調，很多人都疑惑捐發票的價值是多少，而根據全台捐贈發票兌獎後的所得金額統計，平均1張發票大約值1元左右，因此仍是鼓勵大眾多多捐發票助弱勢，但一定要認清有勸募字號的合法募捐箱。

(中時 )

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