王傳一前世情人報到 初見「小屁美人」雞皮疙瘩起滿身

2018年07月02日 22:30 中時 陳張眾

TITONI Cosmo Young宇宙系列沉穩藍腕表，41mm精鋼表殼，搭載ETA 2824-2自動上鍊機芯，3萬4900元。（TITONI提供）

TITONI Cosmo Young宇宙系列優雅黑腕表，41mm精鋼表殼，搭載ETA 2824-2自動上鍊機芯，3萬4200元。（TITONI提供）

男星王傳一近日升格當爸，前世情人於1日報到，今他受邀出席TITONI瑞士梅花表Cosmo Young宇宙系列發表活動時，更大方分享初為人父的心情。王傳一自稱第一眼看到女兒「小屁美人」時，彷彿時間靜止一般，還因為新生兒全身太軟，令他不太敢抱。當被媒體問到是否曾有感動落淚時，他秒回：「我這麼man，怎麼會落淚？不會走這樣的演法。」但隨後他也補充道有全身起雞皮疙瘩的感覺，並為老婆終於可以解脫而開心，還坦言：「會烙下很深刻的記憶。」

至於女兒的外號「小屁美人」，則是「王小屁」和「小美人」的合體，王傳一透露開始不知道老婆肚子裡寶寶的性別時，就已經先取好「王小屁」這個外號，「因為我小時候叫『王屁屁』，所以輩分上她應該叫『王小屁』。」執著於「小屁」二字的他，坦言一開始曾想過若生男要叫他「曉譬」，女生的話就要叫「筱媲」，但最終還是遭到家人一致反駁才作罷。

王傳一近來都在內地拍戲，表示去年一整年真正休假時間不到一個禮拜，也感謝老婆無怨無悔的付出，更說到當前目標是要做好一個提款機，等老婆身體修養好後，也計畫帶著全家大小赴歐美打小白球，共同享受兩人都喜愛的健康運動。而提到妻女不禁容光煥發的他，自稱不可能成為「女兒傻瓜」的他，要徹底實行嚴父的角色，恪守王家一貫傳統，而其中傳承意味，就如同始終維繫家族經營的TITONI一般。

自詡為愛表一族的王傳一，第一次聽到TITONI梅花表的名稱，也是在小學3年級時，與父親一起的一趟瑞士旅行中，現已成為新手奶爸的他，也會想為女兒挑一只表作為禮物。而品牌推出的Cosmo Young宇宙系列，亦象徵著與時俱進的挑戰精神，較以往具流線感的41mm精鋼表殼，配置全新海浪型鋸齒狀表圈，3色面盤另各有皮革、精鋼鏈帶兩種選擇，整體外觀更為摩登。全系列表款均搭載ETA 2824-2自動上鍊機芯，背蓋鐫刻地球圖騰，加上3萬初頭的入門價格，獻給敢於冒險的新世代們。

(中時 )