要她情何以堪！網友留言「護航空姐」藏頭詩露餡了

2018年07月02日 22:17 中時電子報 莊楚雯

網紅空姐偷吃被抓包風波越演越烈，不僅被丈夫抓包與攝影師的婚外情，還在家裡、客廳嘿咻。目前空姐已搬離跟丈夫的住處，躲到台中娘家避風頭。臉書粉絲團也被大批網友留言洗版，一片謾罵！其中卻有網友寫文護航，「妳們可以別再罵了嗎？她就真的不是故意的，X的！一堆酸民….」，原以為又是她的腦粉出來力挺，仔細一看才知，是一首超婊的「藏頭詩」。

從空姐網紅的臉書可看到，一片罵聲中卻有一名網友，風向與大家不一樣！「妳們可以別再罵了嗎？她就真的不是故意的，媽的一堆酸民，到底要不要停止啊！底下一堆留言，要她情何以堪，不要再逼她了，要是她想不開就糟了。發現影片又怎樣，影片能代表什麼，片中的人就一定是她嗎？」、「我只是覺得沒必要這樣，等到她出面說明就好啦！一切的事情不就清楚了，整件事都還沒透明化，天下人全部都在罵，了解真相的是你們嗎？」

誇張的「力挺文」，差點害網友們上當，「沒人逼他天天親親天天打砲好嗎」、「不是故意外遇的？你在說笑話嗎」。睜大眼仔細看才發現，這真是所謂的高手！其實是在說「你他媽到底要不要發影片」、「我等一整天了」。原來這網友根本不是要護航，只是想「上車」啊！

(中時電子報)

(翻攝自臉書)