台大女學生1日清晨外出失聯 家長焦急報警

台大一名劉姓女生失聯近二天，家長焦急報警協尋。（取自劉女同學協尋《臉書》）

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中時電子報

（23:10更新 警方查往新店方向追蹤）台灣大學一名劉姓女學生昨天清晨出門，說要與男性友人騎腳踏車後，就沒有和家人聯絡失去音訊，面對近日來「恐怖情人」陰影，家人心急如焚，已經報警協尋。

劉姓女大生的台大哲學系同學，也在臉書上PO文說，我同學 劉OO失聯了，他的家人說他昨天早上(7/1)凌晨六點多出門，在永和區國民運動中心附近借了Ubike，說要去騎腳踏車Ubike目前還未歸還，如果有人在昨天到今天之間有看到她的，可以麻煩幫忙將資訊告知。這邊會將資訊經由系辦轉給她的家人，謝謝。

劉女是跟另外一個男生一起去騎腳踏車。若有人知道這個對象是誰，也麻煩告知，如果有人在昨天到今天有看到她的。

他的家人表示昨天出門時，她身上的穿著為：深藍底色白色橫紋的短袖上衣，黑色燈籠褲，深藍色背包。

警方目前啟動緊急協尋，沿線調閱監視器，釐清劉女的行蹤。據家屬向警方表示，劉女昨天從內湖家中前往台大上課，有提到會和男同學到永和騎車，之後音訊全無，因悠遊信用卡是父親所持有，遭Ubike公司通知尚未歸還車輛。

據警方目前調閱到的街口監視器，有看到劉女和同學由運動公園出發，往新店方向前進，目前還在繼續調沿路的監視器。

就讀哲學系的劉姓女學生曾在臉書分享第一位跨越大西洋的女飛行員-愛蜜莉亞寫給伴侶的信，「親愛的，我希望你理解我，不想將你束縛在任何中世紀的信任諾言裡，我自己也不覺得我應該被這樣束縛」，發文勇敢打破男女價值觀框架。

劉女貼文也引用哲學家柏拉圖問蘇格拉底「什麼是愛情？」、「愛情是一種理想，而且很容易錯過。」貼文風格相當文青，如今傳出失蹤消息，同學急忙po網協尋，期盼劉女平安無事。

(中時電子報)

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