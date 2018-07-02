溫網》費德勒穿新衣 首輪直落三過關

費德勒穿上新贊助商球衣，也在溫網第一輪直落三奪勝。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）2日穿著新贊助商的球衣，展開溫布頓草地網球錦標賽衛冕之旅，第一輪經過1小時19分，以6：1、6：3、6：4解決塞爾維亞選手拉約維奇（Dusan Lajovic），晉級第二輪。

網球》和納達爾良性競爭 費德勒：我倆就像C羅與梅西

2018俄羅斯世足瘋一夏

自從1999年在全英網球俱樂部打了第一場溫網會內賽以後，費德勒已經在這座歷史悠久的網球聖地出賽超過100場，而且這次還要問鼎個人生涯第9座溫網男單冠軍，但這不表示費德勒對比賽已經失去興趣，當他踏上球場，內心依然激動。

「老實說，我還是會感覺有點緊張，」賽後記者會上費德勒表示，「這是很大的比賽，不只是因為它擁有輝煌歷史，以及神話般的場地，一年只有溫網期間中央球場才會開放使用，所以雙方球員站上這裡都不太確定場地會是什麼狀況。」

費德勒今年3月在邁阿密公開賽第二輪出局後，連續第二年選擇放棄紅土賽事好好休息，6月在德國斯圖加特網賽復出就奪冠，接著哈雷公開賽獲亞軍，9場比賽拿8勝、為溫網做好暖身，他說：「我覺得3個月的休息，讓我又找回狀態，打了所有我想打的草地賽。」

費德勒在全英網球俱樂部中央球場帶著勝利離開，已經是稀鬆平常的事，這次的驚喜是他在今年3月合約到期後，揮別長期合作的運動品牌Nike，改穿日本品牌優衣庫UNIQLO的衣服，優衣庫也在今天宣布費德勒加入塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic），以及日本錦織圭兩位男網選手的行列，擔任全球品牌大使。

大會男單第3種子、克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic），第一輪也沒有遇到太多困難，6：1、6：4、6：4擊退日本選手西岡良仁。

(中時電子報)

世界盃男籃》實力落差大 周俊三… 世足》內馬1進球1助攻 巴西克墨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。