溫網》費德勒穿新衣 首輪直落三過關

2018年07月02日 22:43 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）2日穿著新贊助商的球衣，展開溫布頓草地網球錦標賽衛冕之旅，第一輪經過1小時19分，以6：1、6：3、6：4解決塞爾維亞選手拉約維奇（Dusan Lajovic），晉級第二輪。

自從1999年在全英網球俱樂部打了第一場溫網會內賽以後，費德勒已經在這座歷史悠久的網球聖地出賽超過100場，而且這次還要問鼎個人生涯第9座溫網男單冠軍，但這不表示費德勒對比賽已經失去興趣，當他踏上球場，內心依然激動。

「老實說，我還是會感覺有點緊張，」賽後記者會上費德勒表示，「這是很大的比賽，不只是因為它擁有輝煌歷史，以及神話般的場地，一年只有溫網期間中央球場才會開放使用，所以雙方球員站上這裡都不太確定場地會是什麼狀況。」

費德勒今年3月在邁阿密公開賽第二輪出局後，連續第二年選擇放棄紅土賽事好好休息，6月在德國斯圖加特網賽復出就奪冠，接著哈雷公開賽獲亞軍，9場比賽拿8勝、為溫網做好暖身，他說：「我覺得3個月的休息，讓我又找回狀態，打了所有我想打的草地賽。」

費德勒在全英網球俱樂部中央球場帶著勝利離開，已經是稀鬆平常的事，這次的驚喜是他在今年3月合約到期後，揮別長期合作的運動品牌Nike，改穿日本品牌優衣庫UNIQLO的衣服，優衣庫也在今天宣布費德勒加入塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic），以及日本錦織圭兩位男網選手的行列，擔任全球品牌大使。

大會男單第3種子、克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic），第一輪也沒有遇到太多困難，6：1、6：4、6：4擊退日本選手西岡良仁。

(中時電子報)