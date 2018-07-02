WSJ：衛星圖像顯示北韓擴建導彈工廠即將完工

由衛星在6月29日所攝得位於北韓咸興市的固態燃料導彈工廠，其擴建工程已接近完工。（圖／路透）

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中時電子報

據最近查看最新衛星圖像的研究人員指出，北韓即將完成一個重要導彈製造工廠的大規模擴建工作。這一最新跡象表明，儘管美國施壓要求北韓放棄武器項目，但金正恩仍在持續推進這些項目。

據《華爾街日報》中文版報導，即將完工的工廠製造固體燃料彈道導彈，該導彈可用於在幾乎沒有預警的情況下發射核武器，打擊美國在亞洲的軍事設施。該工廠還製造導彈彈頭重返大氣層載具，可能用於能夠打擊美國本土的遠程導彈。

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報導說，加州蒙特利的蒙特雷國際研究院(Middlebury Institute of International Studies)分析的新圖像顯示，上個月北韓領導人金正恩與美國總統川普在新加坡舉行會晤前後，北韓正在完成該工廠外部的建設。而美國在川金會後，正在施壓北韓拆除其核、化學、生物和彈道導彈項目。

但是，《華爾街日報》指出，北韓擴建該設施證明「即使美國試圖迫使其放棄，平壤仍在研究武器製造計劃」。

美國研究人員還認為，除咸興市的這座工廠外，附近還有2座導彈生產設施。專家表示，圖像上可見，北韓修建了一條通往其中一座設施的引道，另一座設施附近進行了爆破工作，這「可能是進一步擴建的準備工作」。

研究北韓的38 North網站此前報導說，衛星圖像顯示北韓正在迅速整備寧邊核中心區域的基礎設施。專家指出，鑒於金正恩聲明願意實行無核化，寧邊當地的工作不應深究。專家認為，在得到該國領導層的具體指示以前，該設施很可能還在繼續開展常規工作。而在5月川金新加坡會晤前，北韓已經聲明炸毀了進行核試驗的豐溪裡試驗場4條隧道中的3條。

(中時電子報)

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文章來源：衛星圖像顯示朝鮮正擴建主要導彈工廠

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