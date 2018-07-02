與台灣導演合作 好萊塢男星感想「fu開頭」一個字

約翰漢納（前左起）、林書宇、李心潔、阿部寬與大衛奧克斯，在馬來西亞拍攝《夕霧花園》。（HBO提供）

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李心潔（左）與阿部寬飾演戀人，有難以言喻的揪心的情節。（HBO提供）

Hbo Asia自製電影《夕霧花園》2日在馬來西亞舉行記者會，男女主角李心潔、阿部寬，導演林書宇、英國演員約翰漢納（John Hannah）、大衛奧克斯（David Oakes）等人出席。約翰漢納在《神鬼傳奇》系列電影飾演女主角的搞笑哥哥，在《神鬼傳奇3》曾與李連杰、楊紫瓊合作，與華人演員共戲並不陌生。這次跟林書宇以及其他華人演員一起拍片，他大讚：「Fun（很有趣）！」

他覺得林書宇對人很友善，在片場時滿安靜。與華人合作對他而言帶來不同活力，雖然文化不一樣，但他認為：「電影與表演就是共同語言。」

談到選角，林書宇說他與女主角李心潔同年，「從小看她在不同電影、不同角色很迷人，一開始就鎖定她，沒有考慮別的人。」他感謝李心潔對他的信任，笑說：「她不看回放，是很稀有的一件事，每次都說看我覺得好不好，感染力影響整個劇組，大家都對我很信任。」

至於邀請阿部寬，他是從「粉絲」心態著眼：「我自己很愛看電影，知道觀眾會想看到不一樣的，覺得如果可以邀請到阿部寬，就連我都會很興奮！」他讚阿部寬是非常敬業的演員，每次拍攝，看著畫面慢慢在眼前呈現，就會有種無法言喻的感動，「他拍之前、之後都在狀態裡面，是做好萬分準備而來。」

林書宇首度拍攝改編自小說的電影，起初有人建議馬來西亞天氣難預測，是否考慮在棚內搭景就好，但他希望盡可能忠於原著，所以真的在金馬崙高原建造房子與花園，他承認：「當然有用一點點特效，但絕大多數都是實際建造出來的。」電影預計2019年上映。

(中時 )

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