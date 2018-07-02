年改亂象》退役飛官田定忠：有一個秦檜會被袍澤唾棄

2018年07月02日 23:33 中時電子報 丁世傑

軍人年金改革今（2）日實施後第一個上班日，銀行被擠爆，最多人問的第一句就是「到底怎麼減的？」而退役上校飛官田定忠接受廣播節目訪問時表示，他在新竹台灣銀行、郵局試著想了解情況，但根本擠不進去，怒指有一個類似「秦檜」的人要出現了，會被全體袍澤唾棄，為了自己的官位，沒有代表過去「生死袍澤」來發聲！

田定忠今日在接受《POP搶先爆》黃光芹專訪時提出質疑，為何急著在7月1日實施軍人年今改革？出這麼多問題，在國際間鬧笑話，一股怨氣怎麼消化？

黃光芹代聽眾問道，沒有戰爭領這麼多合理嗎？田定忠則指出，「沒打仗領這麼多」這是什麼問題？大家怎不去批判退職總統、中研院長？李家同說睡個覺起來少領這麼多？很多錯誤的觀念誤導年輕人，認為睡個覺起來就可以領7、8萬。但有沒有想過，（軍人家屬）睡個覺起來，老公不見了？老公出任務殉職了！

至於退休軍公教要幫孫輩支付一些費用，黃光芹指出社會接受度恐怕不高？田定忠指出，這是社會經濟的問題，如果不解決，就只好逼子孫輩賣房離婚，更何況他也有老媽媽老爸爸要養！

田定忠也懷念蔣經國開源節流，讓人民過著富裕的生活，為什麼到這個政府，會變成這樣？

退役上校李天鐸感慨指出，國防部沒有一點擔當，軍人也不知道改怎辦？不知找誰？曠日廢時！引響深遠，蔡英文睜眼說瞎話，跟林萬億一搭一唱，後面絕對會有報應！

(中時電子報)