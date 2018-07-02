張懷媗自爆「異於腸人」 大便完如白雪公主

2018年07月02日 23:21 時報周刊 林彥君

王中皇左半邊臉因牙周病腫起來，希望以右臉示人。

張懷媗和王中皇上《金牌大健諜》，張懷媗自爆「異於腸人」，自己的大腸比一般人還長，她比畫自己的大腸中段，因過長往下垂成U形，整體看起來像M「一般人是ㄇ字型，但是我的大腸有4個轉折，大便會堵住排不掉，常便秘」她透露曾在拍戲時肚子痛送醫，結果病因僅是便秘「真的很丟臉，吃瀉藥跟塞劑都沒用。」

36歲的她曾蹲廁所蹲了3～4個小時，不但腳麻，大便又硬又長，馬桶還塞住，她最長有3週沒排便，造成氣色變得暗沉，上完廁所馬上容光煥發「走出廁所就像白雪公主。」她表示直到去年健檢，才知道自己排泄不正常，「都怪我爸媽，從小都沒有發現，我都以為一週大便一次就好。」

她表示因為會「認馬桶」，在外不敢上廁所很痛苦，每次大完便，家人比她還開心，還會鼓勵她變得更漂亮。她平時會吃中藥調理身體，「吃完中藥會放屁，之後就能順暢上廁所，但是大便會很臭」她自嘲因為一直單身，並不怕便秘影響戀情，近期她將預約門診，進行縮腸手術，解決便秘問題「希望手術一切順利，以後一路通暢。」

王中皇表示，曾因為趕拍戲，3天睡不到4小時，長期熬夜上火，他在半個月前發現左邊牙齦有牙周病腫起來，就診後，醫生幫他在牙齦劃一刀擠出膿，但過一週又復發，王中皇開玩笑說：「我還拜託導播拍我右半邊的臉，不然太腫。」

(時報周刊)