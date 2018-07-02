捍衛戰士續集預測：獨行俠與呆鵝之子

2018年07月02日 23:18 中時電子報 江飛宇

預計在2019年7月發行的捍衛戰士續集，片名暫定為「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun：Maverick)，好萊塢知情人士表示「他們正在物色呆鵝的兒子」，光是這句話，就已經透露續集可能的走向與情感重點。

航空學家(the aviationist)報導，影劇圈消息，目前呆鵝之子的可能人選有3個：尼可拉斯．霍特(Nicholas Hoult)、邁爾斯．泰勒(Miles Teller)和葛倫．鮑威爾Glen Powell，都是很有潛力的年輕演員，顯示這個角色的重要性。

所有看過捍衛戰士的粉絲都知道呆鵝是誰，他是獨行俠(湯姆克魯斯飾)的後座雷達武器官，由安東尼愛德華飾演。當時獨行俠的與冰人(Iceman,方基墨飾演 )都在爭取繞到假想敵的6點鐘方向，然後獨行俠的F-14進入尾流旋渦，導致戰機失控，兩人被迫彈射，獨行俠沒出意外，但是呆鵝在彈射期間不幸與F-14的座艙頂蓋相撞身受重傷，而且沒能悻存。之後的劇情就是獨行俠失意消沉了一段時間，直到在與敵機的戰鬥中，找回自己的勇氣，放下這段心結。

因此，要是呆鵝之子的指導教官是獨行俠，考慮到呆鵝是與獨行俠飛行時遇，難，那麼師生之間必定有重要的衝突戲，這是很可能的。

除了人與人的誤會與衝突，別的劇情主題可能與現代戰爭的新科技有關，可能會在傳統的載人戰鬥機，到現代化的無人機新角色，如美國海軍的新型X-47B、MQ-4C崔萊頓( Triton)遠距無人偵察機或許會登場。在現實世界中，MQ-4C將在今年夏天部署到關島，捍衛戰士續集的情節也可以加以利用。

湯姆克魯斯的推特展示了F/A-18E/F超級大黃蜂，暗示這是新電影中的主角座機，那麼更先進的F-35C是否有機會擔任配角?這也不是完全沒可能。

捍衛戰士主題曲「危險地帶」的作者肯尼羅根斯，可能也會再為新電影做主題曲。(圖/youtube)

說完劇情猜測，另一個大家會喜歡的消息是：演唱主題曲「危險地帶」(Danger zone)的肯尼羅根斯(Kenny Loggins)也可能回歸。據報導，現年70歲的羅根斯在法倫海軍基地遇到湯姆克魯斯，兩人對於「新電影必須再出現危險地帶」有了共識，接著羅根斯又說「我希望能與年輕的搖滾樂手們合作，或許變個二重奏，再做一些非常酷的搖滾樂。」

(中時電子報)