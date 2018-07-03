世足》英哥大戰 J羅、肯恩拚進球

哥倫比亞中場J羅。(美聯社)

友善列印
中時電子報
英格蘭前鋒肯恩。(美聯社)

G組第2的英格蘭將於明日凌晨2:00挑戰H組老大哥倫比亞，爭取8強門票。由於西班牙在16強戰意外出局，處在籤表下半部的英格蘭眼前再無強敵，若能闖過哥倫比亞這關，英格蘭很有希望可以走得比8強更遠。

2018俄羅斯世足瘋一夏

哥倫比亞在小組賽2勝1負，除了吞紅牌不小心輸給日本，他們痛宰波蘭、踢贏塞內加爾都展現一定實力。陣中最具威脅的是上屆金靴獎得主J羅(James Rodriguez)，不過他還帶著傷，對戰日本和塞內加爾都只踢了半場比賽，只有對波蘭的背水一戰時才讓他踢滿全場，他對波蘭一役傳出兩個助攻。

除此之外，哥國中場昆特羅(Quintero)也極為優秀，他和J羅在中場的搭配，加上前鋒法考(Radamel Falcao)如果狀況好的話，他們拿手的4-2-3-1陣型與快攻組合是十分可怕的。到時候對上本屆的金靴熱門人選英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)，勢必有一場好戲可看。

年輕的英格蘭雖然在小組賽進了8球，不過因為對手較弱的關係，加上與比利時一仗雙方都不認真踢，對上哥倫比亞才是英格蘭本屆首場考驗。由於哥倫比亞小組賽發揮不穩定，外界較看好英格蘭獲勝。英格蘭還多了一個優勢是在小組賽2連勝，所以第3戰包括隊長肯恩在內的主力球員全數休兵，養足了體力來備戰16強。

英格蘭與哥倫比亞國家隊過去5度交手，英格蘭3勝2和，從未輸給哥倫比亞。兩隊最近一次交手是在2005年，現在兩隊的成員已和當年不同，戰術也有轉變。最明顯的是英格蘭的定位球威脅度大升，本屆有6顆進球在死球時出現，是所有隊伍之冠，哥倫比亞必須格外注意對手的角球與自由球。

(中時電子報)

世足》內馬1進球1助攻 巴西克墨… 世足花絮》競賽規則不公平 塞內…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。