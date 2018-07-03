世足》英哥大戰 J羅、肯恩拚進球

2018年07月03日 05:31 中時電子報 盧品青

英格蘭前鋒肯恩。(美聯社)

G組第2的英格蘭將於明日凌晨2:00挑戰H組老大哥倫比亞，爭取8強門票。由於西班牙在16強戰意外出局，處在籤表下半部的英格蘭眼前再無強敵，若能闖過哥倫比亞這關，英格蘭很有希望可以走得比8強更遠。

哥倫比亞在小組賽2勝1負，除了吞紅牌不小心輸給日本，他們痛宰波蘭、踢贏塞內加爾都展現一定實力。陣中最具威脅的是上屆金靴獎得主J羅(James Rodriguez)，不過他還帶著傷，對戰日本和塞內加爾都只踢了半場比賽，只有對波蘭的背水一戰時才讓他踢滿全場，他對波蘭一役傳出兩個助攻。

除此之外，哥國中場昆特羅(Quintero)也極為優秀，他和J羅在中場的搭配，加上前鋒法考(Radamel Falcao)如果狀況好的話，他們拿手的4-2-3-1陣型與快攻組合是十分可怕的。到時候對上本屆的金靴熱門人選英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)，勢必有一場好戲可看。

年輕的英格蘭雖然在小組賽進了8球，不過因為對手較弱的關係，加上與比利時一仗雙方都不認真踢，對上哥倫比亞才是英格蘭本屆首場考驗。由於哥倫比亞小組賽發揮不穩定，外界較看好英格蘭獲勝。英格蘭還多了一個優勢是在小組賽2連勝，所以第3戰包括隊長肯恩在內的主力球員全數休兵，養足了體力來備戰16強。

英格蘭與哥倫比亞國家隊過去5度交手，英格蘭3勝2和，從未輸給哥倫比亞。兩隊最近一次交手是在2005年，現在兩隊的成員已和當年不同，戰術也有轉變。最明顯的是英格蘭的定位球威脅度大升，本屆有6顆進球在死球時出現，是所有隊伍之冠，哥倫比亞必須格外注意對手的角球與自由球。

(中時電子報)